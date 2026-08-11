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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Szybenik, Chorwacja

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66 obiektów total found
Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 427 m²
Doświadcz ostatecznego luksusowego wybrzeża mieszkającego w Sevid z tą niezwykłą willą proje…
$3,75M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Przytulna willa w nisko-wieżowym kurorcie Sevid między Trogir i Rogoznica, na skraju fantast…
$719,956
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Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Urocza willa w sosnach tuż na plaży, z możliwością zacumowania jacht!Willa znajduje się w ma…
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Położony w spokojnej i przyjemnej części Žaborić, zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczyste…
$310,269
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Dom 9 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 928 m²
Rozmieszczenie: region Šibenik Wybudowany: 1989 Odnowione: 2019 Šibenik: 25 km Odległość od …
$3,18M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 006 m²
Cena jest dostosowana! Stara cena to 5,3 mln euro, nowa cena to 4,5 mln euro!Niespokojna wła…
$5,19M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Dwie możliwości - zakup ziemi w centrum Sibenik lub willi ready z basenem!500 metrów od morz…
$749,954
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Świetna oferta z fantastycznym widokiem na morze!Nowoczesna luksusowa willa z basenem w mieś…
$923,020
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Willa w Zaboric, Chorwacja
Willa
Zaboric, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 120 m²
Fantastyczna I linia domu naprzeciwko wspaniałej plaży!Oferujemy oszałamiającą nieruchomość …
$2,17M
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Dom 11 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 11 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 11
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 470 m²
Lokalizacja: Šibenik Zbudowany: 2002 Odnowiony: 2020 r. Centrum miasta: 7 km Odległość od lo…
$1,88M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Zlekceważony! Stara cena to 1 590 000 eur, nowa cena to 1 250 000 eur!Na sprzedaż znajduje s…
$1,43M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Niezwykła kamienna willa z cudownymi winami morskimi i basenem na wyspie Murter (faktycznie …
$980,709
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Dom 4 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Angielski jest językiem, który ma ogromną moc i wpływy w dzisiejszym świecie. Pochodzący z W…
$1,47M
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Dom 6 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Lokalizacja: Sibenik Centrum miasta: 11 km Odległość od morza: 11 km Odległość od lotnisk…
$2,35M
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Dom 5 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Lokalizacja: Šibenik Centrum Šibenik: 14 km Lotnisko: 30 km Przestrzeń wewnętrzna: 200 m2…
$1,46M
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Dom 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Lokalizacja: Šibenik Zbudowany: 2021 Odnowione: 2023 Centrum Šibenik: 35 km Morze: 8 km Odle…
$823,654
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Położony w spokojnej i przyjemnej części Žaborić, zaledwie 300 metrów od pięknej piaszczyste…
$410,928
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Dom 6 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 360 m²
Lokalizacja: Šibenik Wybudowany: 2022 Centrum Šibenik: 12 km Morze: 0,3 km Odległość od lotn…
$2,06M
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Dom 7 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 7 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 510 m²
Lokalizacja: Sibenik Zbudowany: 2008 Morze: 10 m Centrum Sibenik: 15 km Przestrzeń wewnę…
$1,76M
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Dom 12 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Dom 12 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 330 m²
Lokalizacja: Sibenik Zbudowany: 2020 Morze: 150 m Centrum miasta: 4 km Lotnisko: 40 km …
$1,24M
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Dom 4 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Lokalizacja: Šibenik Zbudowany: 2021 Centrum miasta: 10 km Morze: 0,1 km Odległość od lotnis…
$1,47M
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Willa w Szybenik, Chorwacja
Willa
Szybenik, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Doskonała luksusowa willa z basenem 40 m od morza w okolicy Razanj w pobliżu Rogoznica, z bo…
$1,43M
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Mieszkanie 5 pokojów w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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Dom 2 pokoi w Danilo Biranj, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Danilo Biranj, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
House with swimming pool, 107.71 m2, surroundings of Šibenik In a quiet location ten kilomet…
$442,861
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Dom 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
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Mieszkanie 2 pokoi w Szybenik, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Szybenik, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Dom 3 pokoi w Krapanj, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Krapanj, Chorwacja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
www.biliskov.com ID: 14831Krapanj Island Kamienny dom o powierzchni 70 m ² na powierzchni 14…
$101,505
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Mieszkanie 2 pokoi w Zaboric, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Zaboric, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Dom 3 pokoi w Brodarica, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Brodarica, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
I28068 Brodarica
$365,361
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Parametry nieruchomości w Szybenik, Chorwacja

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