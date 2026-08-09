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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja

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32 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Rozmieszczenie: Novi Vinodolski Zbudowany: 1984 Odnowiony: 2017 Centrum miasta: 6 km Odległo…
$1,47M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 392 m²
Luksusowa willa z basenem i widokiem na morze w Novi Vinodolski - zaledwie 300 Metrów od mor…
$1,78M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Willa z basenem, pierwszy rząd do morza w Smokvica, obszar Novi Vinodolski!Wspaniały widok n…
$1,43M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Odkryj rzadki klejnot w regionie Kvarner z pięknie odrestaurowaną tradycyjną kamienną willą …
$891,200
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Nowa, nowoczesna willa na pierwszej linii do morza w Smokvica, obszar Novi Vinodolski!Obszar…
$2,28M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 220 m²
Dwa półokrągłe nowoczesne wille w Grižane- Belgrad, Vinodolska Općina, z dwoma basenami!Każd…
$1,66M
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Dom 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 114- 1248
$260,720
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 351
$245,743
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Dom 19 pokojów w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Dom 19 pokojów
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 19
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 650 m²
Rozmieszczenie: Novi Vinodolski Zbudowany: 2014 Odnowione: 2021 Centrum miasta: 4 km Odległo…
$4,12M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Wciśnięty w miękkie, zielone fałdy doliny Vinodol, zaledwie kilka minut od Crikvenica i wybr…
$951,517
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Mieszkanie 3 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Kod identyfikacyjny: 127- 316
$251,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Klenovica, Chorwacja
Willa
Klenovica, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Cena spadła z 790 000 eur do 690 000 eur!Fascynująca willa nowoczesnego designu zbudowana ki…
$857,738
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Dom 5 pokojów w Povile, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Povile, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 240 m²
Novi Vinodolski, okolica: kilka kroków od morza, w spokojnej okolicy znajduje się zmodernizo…
$1,09M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe nieruchomości stylu królewskiego w Bribir, z basenem.Całkowita powierzchnia wynosi…
$738,416
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Novi Vinodolski - Dom z basenem, 100m od morza!Ten oszałamiający 200 m ² dom z basenem znajd…
$771,964
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 710 m²
Ta wspaniała willa znajduje się tuż nad morzem w dzielnicy Novi Vinodolski!Willa ma powierzc…
$2,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod identyfikacyjny: 127- 328
$253,114
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Nowoczesne Sea- View Villa z basenem - Novi Vinodolski!Położony w spokojnej i pożądanej częś…
$1,37M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Willa na sprzedaż w Tribalj, Novi Vinodolski area cca. 3 km od morza.Całkowita powierzchnia …
$834,865
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Piękny dom z basenem i widokiem na morze w Grizane, cca. 4 km od morza, z odległym widokiem …
$599,846
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Dom 6 pokojów w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Posiadłość oferuje willę z pięknym widokiem w pobliżu centrum Novi Vinodolski, zaledwie 150 …
$1,64M
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 4
Kod identyfikacyjny: 127- 359
$245,919
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 508 m²
Fantastyczne nieruchomości w Bribir, Vinodolska Općina na 4646 m kw. ziemi, z terenu tenisow…
$2,40M
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piękna willa z widokiem na morze w Bribirze!Z przyjemnością oferujemy piękną willę o powierz…
$703,345
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Willa w Klenovica zaledwie 200 metrów od morza, z widokiem na morze i Krk wyspa!Całkowita po…
$873,719
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Willa w Novi Vinodolski zaledwie 50 metrów od morza z basenem i garażem!Rzadka lokalizacja i…
$1,09M
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Dom 3 pokoi w Smokvica Krmpotska, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Smokvica Krmpotska, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
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Mieszkanie 1 pokój w Povile, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Povile, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Kod identyfikacyjny: 113- 1817
$250,473
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Willa w Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Willa
Grad Novi Vinodolski, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Doskonała nowoczesna willa z widokiem na morze w Crikvenica okolica!Villa znajduje się na cc…
$1,71M
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Dom 2 pokoi w Jakov Polje, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Jakov Polje, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
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