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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Labin, Chorwacja

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domy
137
137 obiektów total found
Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Bardzo specjalna willa 7 km od obszaru morskiego oin Rabac w Krsan - na wielkim terenie 4260…
$800 555
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Nowoczesny dom z basenem w dzielnicy Labin!Niedaleko od miasta Labin, nowoczesny dom z basen…
$854 307
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Ten nieskazitelny nieruchomość posiada wspaniały dom z basenem położonym zaledwie 8 km od Ra…
$671 320
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Powierzchnia 349 m²
Wspaniałe osiedle na Istrii na 25 hektarach ziemi!Stary kamienny kompleks budowlany o powier…
$857 738
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Nowoczesna willa z basenem i panoramicznym widokiem na morze w Rabac, położona na południowo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 185 m²
Dom z basenem i widokiem panoramicznym w Labin Area!Położony na południowo-wschodnim wybrzeż…
$629 008
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Kamienny dom z basenem na sprzedaż w pobliżu Labin, położony 9 km od morza, oferujący autent…
$833 362
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Niedawno ukończona w 2023 roku willa z basenem jest na sprzedaż w pobliżu miasta Labin. Znaj…
$743 373
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Willa z basenem i widokiem na morze, położony zaledwie 2 km od Rabac. Powierzchnia mieszkaln…
$833 362
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 165 m²
Nowoczesny design willa z basenem i widokiem na morze tylko 500 metrów od morza w okolicy Ra…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Elegancka nowa willa w dzielnicy Labin!Łączna powierzchnia podłogi wynosi 210 m2. Powierzchn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Imponująca willa z widokiem na Rabac, zaledwie 700 metrów od plaży - jest już zbudowany!Najl…
$2,57M
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Śródziemnomorska willa z basenem w Rabac, Labin, ok. 5 km od plaż!Całkowita powierzchnia wyn…
$857 738
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Wspaniałe mniejsze społeczności w Labin, 800m od morza drogą powietrzną, oferuje 2 pozostałe…
$651 881
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Oferujemy wysokiej jakości, pół-oddzielone nieruchomości znajduje się w pięknie utrzymane cu…
$719 816
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 386 m²
Unikalna hacienda w Istrii koło Cerovje!Naprawdę niezwykłe nieruchomości w zieleni, z niesam…
$2,10M
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 396 m²
Niezwykła willa z pięknym widokiem na morze w Rabac, zaledwie 500 metrów od morza!Niedaleko …
$1,99M
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Willa Lux w Gračišće, z krytymi i odkrytymi basenami!Unikalna nowoczesna koncepcja!W projekc…
$1,72M
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 198 m²
Zaciszna willa z basenem w Rabac- Labin, 9 km od morza!Całkowita powierzchnia 198 m2 Dzia? k…
$686 190
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten wspaniały śródziemnomorski kamienny dom jest prawdziwym klejnotem. W pobliżu malowniczeg…
$798 653
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
W połowie drogi pomiędzy Pulą a Opatiją, wysoko nad wybrzeżem Istrii, leży małe miasteczko L…
$742 667
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 190 m²
Fantastyczna willa z basenem i wellness - zaledwie 6 km od plaży Rabac!Odkryj nowoczesny dom…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Nowy kompleks kilku nowoczesnych willi z basenem znajduje się w Rabac- Labin, 10 km od morza…
$594 134
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Piękny willa w malowniczych wioskach Rabac- Labin obszarze!Wyjątkowa, jednopiętrowa okazja n…
$811 726
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 320 m²
Fascynująca willa w zieleni w Labin na dużej działce 2100 m2Całkowita powierzchnia willi wyn…
$639 369
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 212 m²
Krnica - nowoczesna willa rodzinna położona na skraju małej osady mieszkalnej, oferująca kom…
$798 639
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Komfortowe schronienie od zgiełku i zgiełku życia w Rabac- Labin obszarze, 11 km od plaż.Ta …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Kamienna, piękna willa z basenem w dzielnicy Kršan w pobliżu Labin i zatoki Brestova!Ma powi…
$788 370
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Doskonała inwestycja - idealna do wynajmu!Ta premia wielorodzinna nieruchomość na sprzedaż z…
$769 703
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Willa w Rabac, Chorwacja
Willa
Rabac, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Kompleks trzech autentycznych kamiennych willi po kompletnej przebudowie w Lupoglav obszarze…
Cena na zgłoszenie
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