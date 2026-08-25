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Sklepy na sprzedaż w Grad Split, Chorwacja

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4 obiekty total found
Sklep 60 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 60 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 60 m²
SPLIT, MANUŠPrzestrzeń biznesowa na parterze, 60 m2, z otwartym oknem na ulicę. Lokalizacja …
$253 763
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Sklep 112 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 112 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 112 m²
Split, Miasto, na parterze budynku mieszkalnego i handlowego znajduje się powierzchnia handl…
$516 755
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Sklep 50 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 50 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Split, miasto, powierzchnia biurowa w centrum miasta z witryną sklepową, 42,46 m2 na parterz…
$749 756
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Sklep 41 m² w Grad Split, Chorwacja
Sklep 41 m²
Grad Split, Chorwacja
Pokoje 1
Powierzchnia 41 m²
Powierzchnia biurowa 41 m2 i powierzchnia zewnętrzna / taras 29 m2 dobrze ugruntowana kawiar…
$230 694
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Typy nieruchomości w Grad Split.

nieruchomości komercyjne
hotele
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