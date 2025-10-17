Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Sredets
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Sredets, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sredets, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy przestronny, parterowy dom w miejscowości Sredets. Dom ma powierzchnię 75 m² i …
$98,270
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sredets, Bułgaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się