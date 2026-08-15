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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sredets, Bułgaria

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domy
27
29 obiektów total found
Bungalow w Dyulevo, Bułgaria
Bungalow
Dyulevo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy w pełni odnowiony dom jednorodzinny na sprzedaż w idyllicznej mie…
$152,323
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Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Momina Tsarkva, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Momina Tsarkva, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
dowód tożsamości 31291330Oferujemy na sprzedaż:Dom mieszkalny w miejscowości Momina Tsrkva w…
$42,048
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Dom 6 pokojów w Sredets, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sredets, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy dwupiętrowy dom z podwórkiem i GARAŻEM w miejscowości Sredets. Dom ma powierzch…
$176,617
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Dom w Golyamo Bukovo, Bułgaria
Dom
Golyamo Bukovo, Bułgaria
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/1
# 31287060Oferujemy willę z podwórzem w miejscowości. S.Golyamo BukovoCena: 66 700 euroLokal…
$76,563
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Dom 3 pokoi w Drachevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Drachevo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy umeblowany, parterowy dom z ogrodem w miejscowości Draczewo w Burgas. Dom ma po…
$128,807
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Dom 6 pokojów w Sredets, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Sredets, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Story House with Land in the Center of Sredets, Burgas Region Typ własności: Typ oferty:…
$174,955
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy nieumeblowany, parterowy dom w miejscowości Dyulewo w obwodzie Burgas. Dom ma p…
$63,823
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy nieumeblowany, parterowy dom w stanie "pod klucz" w miejscowości Dyulewo w obwodzi…
$108,325
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
One- Storey Budget House for Sale in Dyulevo Village, Burgas Region, Bułgaria IBG Real Estat…
$64,092
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow w Dyulevo, Bułgaria
Bungalow
Dyulevo, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu jednorazowy, przyjazny dla budżetu dom w malowniczej miej…
$62,804
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 174 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest bardzo przytulny, ciepły i dobrze utrzymany dwupiętrowy do…
$162,496
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Zagortsi, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Zagortsi, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-Story House z dużą działką w miejscowości Zagortsi, Burgas Region Typ własności: Typ ofe…
$17,495
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Bungalow w Dyulevo, Bułgaria
Bungalow
Dyulevo, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: Powierzchnia mieszkalna: 56 m ² Wykres: 522 m ² + dodatkowa powierzchnia 3…
$103,190
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu jednorodzinny dom o łącznej powierzchni 250 m kw i powier…
$85,978
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 3 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Sredets, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Dom wiejski: oddzielny dom z 2 sypialniami w miejscowości Debelt (wspólny środek)Oferujemy…
$179,986
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
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Dom 3 pokoi w Zagortsi, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Zagortsi, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
dowód tożsamości 34015670Koszt: 15,000 euroosada ludzka: c. ZagorziPowierzchnia całkowita: 1…
$17,065
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 1
Odnowiony One- Storey House z 2 sypialnie i 2 łazienki na sprzedaż w Dyulevo Village, Burgas…
$123,042
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Sredets, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Sredets, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 174 m²
Piętro 1/2
# 34094908Sprzedaż prywatnego domu w Sredets, Burgas społeczności. Cena: 140 000 euroUgoda z…
$160,414
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy nieumeblowany, parterowy dom w stanie "pod klucz" w miejscowości Dyulewo w obwodzi…
$92,000
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Mieszkanie 1 pokój w Sredets, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przytulny mały apartament dwupokojowy, położony na pa…
$62,233
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom w Panchevo, Bułgaria
Dom
Panchevo, Bułgaria
$26,605
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Dom 2 pokoi w Sredets, Bułgaria
Dom 2 pokoi
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż znajduje się ekskluzywny dwupiętrowy dom o podwórzu o powierzch…
$97,909
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 5 pokojów w Kubadin, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Kubadin, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 138 m²
Piętro 2/2
# 28926290 Dwupiętrowy dom masywnej budowy jest oferowany w samym centrum wsi Kubadin, łączn…
$25,597
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Dom z 3 sypialnie i duży podwórze 124; Dyulevo, Burgas Region IBG Real Estates oferuje na …
$103,441
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Fakiya, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Fakiya, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowane Single- Storey House z dużym ogrodem w Fakia Village, Burgas Region IBG Real Esta…
$176,301
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Sredets, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Sredets, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy małe 2-pokojowe mieszkanie w centrum Sredets o powierzchni mieszk…
$62,433
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom w Dyulevo, Bułgaria
Dom
Dyulevo, Bułgaria
$213,997
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Dom 4 pokoi w Dyulevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Dyulevo, Bułgaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu dom jednorodzinny w miejscowości Dyulevo, w regionie Burg…
$157,198
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Bungalow w Fakiya, Bułgaria
Bungalow
Fakiya, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Opis przedmiotu: Dom z dużą nieruchomością w miejscowości Fakia, Burgas Region, Bułgaria Of…
$177,601
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Sredets, Bułgaria

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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