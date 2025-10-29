Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Sredets, Bułgaria

3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Drachevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Drachevo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy umeblowany, parterowy dom z ogrodem w miejscowości Draczewo w Burgas. Dom ma po…
$128,807
Dom 8 pokojów w Prohod, Bułgaria
Dom 8 pokojów
Prohod, Bułgaria
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy umeblowany, dwupiętrowy dom z ogrodem i GARAŻEM w miejscowości Prohod. Dom ma p…
$90,914
Dom 3 pokoi w Drachevo, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Drachevo, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Single-Storied House with Large Garden | Village of Drachevo, Burgas Region IBG Real Estates…
$129,498
