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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ruse, Bułgaria

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mieszkania
27
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16
43 obiekty total found
Mieszkanie w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie
Ruse, Bułgaria
Powierzchnia 26 183 m²
IBG Real Estates ma przyjemność zaprezentować wyjątkową okazję inwestycyjną - duży komercyjn…
$1,35M
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 5/6
Luksusowy 1- Apartament do wynajęcia w centrum miasta IBG Real Estates ma przyjemność zaofer…
$573
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Byala, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Byala, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Szukasz niedrogiej nieruchomości z wielkim potencjałem? Ten dwupiętrowy dom we wsi Polsko Ko…
$15,624
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IBG REAL ESTATES LTD
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
IBG Real Estates ma przyjemność przedstawić ten jasny i odnowiony 1-pokojowy apartament, ide…
$127,457
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 2/4
IBG Real Estates oferuje na sprzedaż ten przestronny i w pełni odnowiony 1-pokojowy apartame…
$159,360
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawiamy Państwu nieruchomość z wielkim potencjałem, znajduje się w południe - po Rodin…
$57,002
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 5 pokojów w Czerwena woda, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Czerwena woda, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 1
Plat z domem i wielkim potencjałem 124; Chervena Voda Village, w pobliżu Ruse Oferujemy na s…
$65,032
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 5 pokojów w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 5 pokojów
Ruse, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Piętro 4/5
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten apartament, położony na 4 i 5 piętrze budynku…
$374,086
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/4
Z przyjemnością oferujemy na sprzedaż przestronny apartament z dwoma sypialniami, położony n…
$191,771
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić ten przestronny apartament 1- sypialnia znajduje się w …
$140,977
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 1 pokój w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Ruse, Bułgaria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
🎉 Oferujemy do wynajęcia nowe pomieszczenia funkcjonalne, które znajduje się na pierwszym pi…
$571
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/6
Ten stylowy apartament z jedną sypialnią oferuje wyjątkowe połączenie komfortu, wygody i pot…
$144,123
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro -1/6
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż 109 m2 lokali handlowych, z powodzeniem funkcjonując…
$111,983
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Dom 4 pokoi w Senovo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Senovo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Z przyjemnością oferujemy ten w pełni odnowiony dom jednopiętrowy, położony na hojnej działc…
$30,712
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/6
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten elegancki i nowoczesny apartament z 1 sypialn…
$695
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Mieszkanie 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 9/14
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować do wynajęcia ten stylowy i funkcjonalny apartamen…
$698
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Dom 6 pokojów w Ruse, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Ruse, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Z przyjemnością zaprezentujemy na sprzedaż nieruchomość z dwoma solidnymi ceglanymi domami, …
$267,215
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Mieszkanie 4 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 4 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/4
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten przestronny apartament z dwoma sypialniami w …
$162,891
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/8
Przytulny 1- Apartament do wynajęcia w Zdravets Sever, Ruse IBG Real Estates oferuje do wyna…
$353
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Dom 5 pokojów w Shtraklevo, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Shtraklevo, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Solid 3- Sypialnia Dom na sprzedaż z dużym ogrodem - Shtraklevo Village, Ruse Area Z przyjem…
$79,135
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Dom 3 pokoi w Pepelina, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pepelina, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten dobrze utrzymany dom wiejski, położony w malo…
$25,916
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Mieszkanie 3 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 8/8
IBG Nieruchomość oferuje na sprzedaż jasne jednopokojowe standardowe mieszkanie, znajduje si…
$108,477
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Dom 6 pokojów w Cherven, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Cherven, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten uroczy dwupiętrowy dom, położony w jednej z n…
$32,443
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Mieszkanie 1 pokój w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Ruse, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/3
IBG Real Estates oferuje do wynajęcia ten odnowiony parter lokale handlowe, idealnie położon…
$527
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Mieszkanie 2 pokoi w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Ruse, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/5
Oferujemy nowo umeblowany apartament z 1 sypialnią do wynajęcia, położony w samym sercu Ruse…
$582
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Mieszkanie 5 pokojów w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie 5 pokojów
Ruse, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/4
Przestronne odnowiony apartament rodzinny - Hushove, Ruse IBG Real Estates prezentuje jasny …
Cena na zgłoszenie
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Dom 6 pokojów w Piperkovo, Bułgaria
Dom 6 pokojów
Piperkovo, Bułgaria
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Niedrogi dom wiejski z pensjonatem w pobliżu rzeki Yantra i Dunaju Oferujemy przytulny i nie…
$45,301
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IBG REAL ESTATES LTD
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Mieszkanie w Ruse, Bułgaria
Mieszkanie
Ruse, Bułgaria
Przedstawiamy Państwu wielką okazję do posiadania 1819 m2 paczki na skraju Ruse miasta, poło…
$34,138
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 7 pokojów w Dve Mogili, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Dve Mogili, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Prawdziwe Estates z przyjemnością prezentuje tę naprawdę specjalną nieruchomość, oferują…
$50,667
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IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 4 pokoi w Trastenik, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Trastenik, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować na sprzedaż ten jednopiętrowy dom z 2 sypialniami…
$35,225
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IBG REAL ESTATES LTD
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Parametry nieruchomości w Ruse, Bułgaria

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