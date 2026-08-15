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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Razlog, Bułgaria

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domy
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5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Razlog, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Razlog, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Sprzedaż luksusowych domów rodzinnych w stylu alpejskim, położonych w wyjątkowej okolicy, w …
$269,018
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Mieszkanie 1 pokój w Razlog, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Razlog, Bułgaria
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Kompleksowy klub golfowy Pirin znajduje się w Bansko. Kompleks jest gwiazdą 5 i daje wyjątko…
$70,509
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Dom 5 pokojów w Razlog, Bułgaria
Dom 5 pokojów
Razlog, Bułgaria
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusowe domy jednorodzinne, położone w kompleksie Belt Path, u podnó…
$596,613
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Razlog, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Razlog, Bułgaria
Pokoje 3
Powierzchnia 143 m²
Complex Pirin Golf Club is located in Bansko. The complex is 5 star and gives you unique opp…
$184,408
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Dom 7 pokojów w Razlog, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Razlog, Bułgaria
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 769 m²
Luksusowa rezydencja w Razlog ( Boykov Rid ) z panoramicznym widokiem na Pirin i wioskę golf…
$1,04M
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Parametry nieruchomości w Razlog, Bułgaria

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