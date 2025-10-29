Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Primorsko
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Primorsko, Bułgaria

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Novo Panicharevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Novo Panicharevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/1
Oferujemy umeblowany, parterowy dom z ogrodem i basenem w miejscowości Novo Panicharevo. …
$136,372
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GINY DOM
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Български
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Primorsko, Bułgaria

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się