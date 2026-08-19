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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Primorsko, Bułgaria

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Kiten
7
54 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34146596Na sprzeda? 2-pokojowe mieszkanie na drugim pi? trze w nowym komple…
$74,798
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Mieszkanie 1 pokój w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Primorsko, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$126,162
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34219662Cena: 211,724 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 3Powierzchnia całk…
$244,099
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34028144Dwupokojowe mieszkanie z widokiem na las w zamkniętym kompleksieCen…
$129,280
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34219668Cena: 228,306 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 2Powierzchnia całk…
$263,216
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34077370Oferowane na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie z widokiem na morze w…
$311,658
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34219666Cena: 103,905 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 2Powierzchnia całk…
$119,793
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 59 m²
Kompleks mieszkaniowy w miejscowości wypoczynkowej Primorsko   Zalety: - 450 metrów od pl…
$129,290
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34219658Cena: 100,960 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 1Powierzchnia całk…
$116,398
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34223568Na sprzedaż znajduje się studio na 3 piętrze w nowym kompleksie bli…
$70,123
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 3/5
ID28962442Apartament z jedną sypialnią z widokiem na las w otoczonym kompleksemCena: 90,000 …
$125,817
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 30 m²
Nowoczesny apartament mieszkalny kompleks na cały rok korzystać tylko 10 min. spacerem od pl…
$69,983
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 41 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34144516Na sprzedaż na drugim piętrze znajduje się studio w nowym kompleksi…
$56,791
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro -1/5
dowód tożsamości 340662Chic trzypokojowe mieszkanie z ogromnym tarasem i widokiem na las w z…
$150,057
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34066288Oferowane na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie z widokiem na morze w …
$184,686
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34224620Na sprzeda? 3-pokojowe mieszkanie na 4 pi? trze w nowym kompleksie …
$170,267
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34062900Studio jest oferowane na sprzedaż w luksusowym kompleksie Green Par…
$75,029
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro -1/6
dowód tożsamości 34144746Na sprzeda? 2-pokojowe mieszkanie na pierwszym pi? trze w nowym kom…
$86,341
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Mieszkanie 1 pokój w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 1 pokój
Primorsko, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Jasne i wygodne jednopokojowe mieszkanie w popularnym kompleksie Green Para…
$80,591
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/5
dowód tożsamości 34143032Na sprzedaż jest studio na piątym piętrze z widokiem na morze w now…
$62,343
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34223520Na sprzedaż na drugim piętrze znajduje się studio w nowym kompleksi…
$70,061
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 4/5
dowód tożsamości 34066294Oferowane na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie w zamkniętym kompleksi…
$138,515
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34223722Na sprzeda? 3-pokojowe mieszkanie na 3 pi? trze w nowym kompleksie …
$158,525
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 342230Na sprzedaż na drugim piętrze znajduje się studio w nowym kompleksie …
$67,615
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Mieszkanie 3 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/6
dowód tożsamości 34146758Na sprzedaż oferuje 3-pokojowe mieszkanie na drugim piętrze w nowym…
$102,501
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34182862Jednopokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze z dziedzińcem w zamkn…
$90,034
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Mieszkanie w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie
Kiten, Bułgaria
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34142988Na sprzedaż znajduje się studio na trzecim piętrze z widokiem na mo…
$59,157
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Mieszkanie w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie
Primorsko, Bułgaria
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3/5
dowód tożsamości 34219656 Cena: 100,663 euro Ugoda z ludźmi: SozopolPokój: 1Powierzchnia cał…
$116,055
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Mieszkanie 2 pokoi w Primorsko, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/5
dowód tożsamości 34222952Na sprzedaż, apartament z 1 sypialnią na piętrze partnerskim z włas…
$98,438
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiten, Bułgaria
Mieszkanie 2 pokoi
Kiten, Bułgaria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/5
dowód tożsamości 34143762Na sprzedaż jest oferowany apartament z 1 sypialnią na drugim piętr…
$97,155
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Typy nieruchomości w Primorsko.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Primorsko, Bułgaria

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z Basen
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