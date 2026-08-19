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Domy na sprzedaż w Primorsko, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Novo Panicharevo, Bułgaria
Dom 4 pokoi
Novo Panicharevo, Bułgaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Piętro 1/1
Oferujemy umeblowany, parterowy dom z ogrodem i basenem w miejscowości Novo Panicharevo. …
$136,372
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Dom 7 pokojów w Primorsko, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Primorsko, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż luksusowy dom, podzielony na trzy niezależne apartamenty, w centrum Primorsko w …
$439,911
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Parametry nieruchomości w Primorsko, Bułgaria

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