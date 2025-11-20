Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Bułgaria
  3. Kavarna
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Kavarna, Bułgaria

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Topola, Bułgaria
Mieszkanie 3 pokoi
Topola, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 134 m²
Piętro 2/7
Oferujemy przestronny, umeblowany apartament z dwiema sypialniami i panoramicznym widokiem n…
$127,405
Parametry nieruchomości w Kavarna, Bułgaria

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
