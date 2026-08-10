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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dve Mogili, Bułgaria

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2 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Dve Mogili, Bułgaria
Dom 7 pokojów
Dve Mogili, Bułgaria
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Prawdziwe Estates z przyjemnością prezentuje tę naprawdę specjalną nieruchomość, oferują…
$50,667
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
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Dom 3 pokoi w Pepelina, Bułgaria
Dom 3 pokoi
Pepelina, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
IBG Real Estates ma przyjemność zaoferować ten dobrze utrzymany dom wiejski, położony w malo…
$25,916
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Agencja
IBG REAL ESTATES LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Dve Mogili, Bułgaria

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