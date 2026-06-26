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Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Obwód Burgas, Bułgaria

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Nesebyr
6
Sweti Włas
8
Aheloy
5
Penthouse Usuwać
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3 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 6/6
CASADAS 4: Prestiżowy apartament w sercu rodzinnego kurortu!Proponujemy, że apartamenty w Ca…
$153,853
VAT
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Bulgarian Expert
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Penthouse 3 pokoi w Sweti Włas, Bułgaria
Penthouse 3 pokoi
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 8/8
👑 Penthouse na piętrze z panoramą morza: Grandiose czteropokojowe mieszkanie w LCD "Olimp"Of…
$346,536
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
Penthouse 5 pokojów w Nesebyr, Bułgaria
Penthouse 5 pokojów
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2🚪 🌿 📩 - органи
$285,602
VAT
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Agencja
Bulgarian Expert
Języki komunikacji
English, Русский, Български
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Parametry nieruchomości w Obwód Burgas, Bułgaria

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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