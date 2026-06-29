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Nowe mieszkania w Blagoevgrad, Bułgaria

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Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bułgaria
od
$60,014
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
🏔 Apartament w Bansko redomod z podżmnicom📍 Bansko Balgariya🚠 Do emerytury💰 Studio w wysokości 52 700 €♪📅 Kompleks krupieraBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. Senaydia suda przyjęła zjaute cruglýy izd: zimoy dla lyjams i snowbordom, letom dla lasu, proglokami, pristyvom i usp…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Zespół mieszkaniowy Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bułgaria
od
$58,457
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
🏔 Apartamenty w Bansku nad górami 124; Nowy projekt klubu 124; z 51,400 €📍 Bansko, Bułgaria 🚠 Winda jest 800 metrów stąd. 🏡 W projekcie jest tylko 43 apartamenty.📅 Uruchomienie - 2027Jeśli byłeś w Bansko, wiesz, dlaczego to kochasz. Zimą - narty i śnieżne zbocza Pirin, latem - górskie powiet…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
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