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Wille na sprzedaż w Aheloy, Bułgaria

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1 obiekt total found
Willa w Aheloy, Bułgaria
Willa
Aheloy, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Opis przedmiotu: Na sprzedaż jest oddzielony 4-pokojowy dom w zamkniętym kompleksie mieszkal…
$127,829
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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