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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Obwód Korcza, Albania

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domy
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Moskopole, Albania
Szeregowiec
Moskopole, Albania
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$133,569
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Libonik, Albania
Szeregowiec
Libonik, Albania
Nowy dom, niekompletny z bezpośrednim dostępem na głównej drodze
$127,762
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Pogradec, Albania
Dom
Pogradec, Albania
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$455,057
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Parametry nieruchomości w Obwód Korcza, Albania

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