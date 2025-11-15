Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Sarande
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w Bashkia Sarande, Albania

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 2 pokoi w Metoq, Albania
Szeregowiec 2 pokoi
Metoq, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
🏠PRIVATE HOUSE FOR SALE 2+1 85m2 📍Deliu Street/Metoq 💰140.000€ The House is completly f…
$162,112
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Sarande, Albania

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się