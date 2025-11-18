  1. Realting.com
Sea Realtor

Obala 16, Lepetane
;
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
5 miesięcy
Języki komunikacji
English, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 20:43
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Agencje w pobliżu
Adria Stone
Czarnogóra, Budva
Nieruchomości mieszkalne 379 Nieruchomości komercyjne 7 Działki 26
Doświadczenie naszych agentów w udanej działalności firmy na rynku nieruchomości, pozwala nam oferować klientom wysoki poziom usług, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Szeroka gama usług Adria Stone zaczyna się od spersonalizowanego podejścia do naszego klienta po…
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
PRO Silver
СММ Investment Consulting Group
Czarnogóra, Pelinovo
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 757 Nieruchomości komercyjne 54 Działki 130
Kupując jakąkolwiek nieruchomość za granicą, czy jest ona przeznaczona do użytku jako dom wakacyjny, stały dom lub inwestycja, chcesz mieć pewność, że korzystasz z odpowiednich osób, aby pomóc Ci w tym procesie, i właśnie tam, jeśli chcesz kupić nieruchomość w Czarnogórze, zespół CMM Czarnog…
IM property Group
Czarnogóra, Rozaje Municipality
Rok założenia firmy 2017
Nieruchomości mieszkalne 16
IM Property Group jest specjalistą nieruchomości i doradcą inwestycyjnym nieruchomości. Sprowadzamy, promujemy i zarządzamy inwestycjami i zakupami nieruchomości w Czarnogórze. Nasze bogate doświadczenie ponad 12 lat i szeroki zakres usług zapewniają nam najlepsze miejsce do doradzania naszy…
Estate Monte Group
Czarnogóra, Boreti
Rok założenia firmy 2013
Nieruchomości mieszkalne 1407 Nieruchomości komercyjne 54 Działki 55
Oszczędzamy czas i pieniądze dla klientów, inwestując w nieruchomości w Czarnogórze Nasza firma działa na rynku nieruchomości od 2013 roku. Pracujemy na podstawie bezpośrednich umów z deweloperami, którzy są właścicielami gruntów, które budują, terminowo płacąc wszystkie płatności i po…
PRO Silver
GATE Realty
Czarnogóra, Budva
Nowe budynki 25 Nieruchomości mieszkalne 560 Nieruchomości komercyjne 14 Wynajem długoterminowy 62 Działki 15
Jesteśmy agencją nieruchomości świadczącą pełen zakres usług na wszystkich etapach procesu zakupu nieruchomości w Czarnogórze. W naszej bazie znajduje się ponad 400 nieruchomości, a współpraca ze sprawdzonymi prawnikami, księgowymi oraz specjalistami od remontów i wyposażenia wnętrz daje Kli…
English, Русский, Српски
