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International real estate agency Habita

Finlandia, Helsinki sub region
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1989
Na platformie
Na platformie
6 lat 10 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Strona internetowa
Strona internetowa
www.habita.com
Godziny pracy
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O agencji

Międzynarodowa Agencja Nieruchomości Habita działa z powodzeniem od 1989 roku. Z naszą pomocą tysiące ludzi rozwiązało swoje problemy mieszkaniowe.

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami transakcji dotyczących nieruchomości:

  • kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkalnych ( mieszkania, mieszkania, pokoje, domy ),
  • sprzedaż partii,
  • kupno i sprzedaż nieruchomości komercyjnych ( biura, magazyny, lokale przemysłowe, sprzedaż gotowej firmy ),
  • wynajem nieruchomości komercyjnych

Przeprowadzamy transakcje na pierwotnych i wtórnych rynkach nieruchomości, a także na podmiejskich i zagranicznych nieruchomościach. Agencja Habita jest reprezentowana w 10 krajach: Rosji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Estonii, Tajlandii, Gruzji, Gambii i Cyprze Północnym. Pomożemy spełnić Twoje marzenie!

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