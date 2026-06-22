International real estate agency Habita

Międzynarodowa Agencja Nieruchomości Habita działa z powodzeniem od 1989 roku. Z naszą pomocą tysiące ludzi rozwiązało swoje problemy mieszkaniowe.
Zajmujemy się wszystkimi rodzajami transakcji dotyczących nieruchomości:
Przeprowadzamy transakcje na pierwotnych i wtórnych rynkach nieruchomości, a także na podmiejskich i zagranicznych nieruchomościach. Agencja Habita jest reprezentowana w 10 krajach: Rosji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Estonii, Tajlandii, Gruzji, Gambii i Cyprze Północnym. Pomożemy spełnić Twoje marzenie!