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Appartement dans un nouvel immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul

Uskudar, Turquie
depuis
$715,832
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12
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ID: 361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Uskudar
  • Adresse
    Tembel Haci Mehmet Sokagi
  • Métro
    Fıstıkağacı (~ 1000 m)
  • Métro
    Üsküdar (~ 500 m)

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Why this property؟ It is within a central location in the middle of the two bridges, with breathtaking views of the Bosphorus. You will have the chance of living in the ancient neighborhood of Cengilkoy, with the scent of history and civilization. It is of a horizontal architectural style, with few floors, gardens, and spacious balconies. It is close to sea transportation; Which facilitates access to any point in Istanbul. There is a chance to pay in installments, with a ready title deed, and an opportunity to get citizenship.

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Uskudar, Turquie
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