Appartement dans un nouvel immeuble Uskudar Apartments Compound Istanbul

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Why this property؟
It is within a central location in the middle of the two bridges, with breathtaking views of the Bosphorus.
You will have the chance of living in the ancient neighborhood of Cengilkoy, with the scent of history and civilization.
It is of a horizontal architectural style, with few floors, gardens, and spacious balconies.
It is close to sea transportation; Which facilitates access to any point in Istanbul.
There is a chance to pay in installments, with a ready title deed, and an opportunity to get citizenship.
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Uskudar, Turquie
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