Complexe résidentiel LUXURY apartments on the Asian side of Istanbul.

Veuillez contacter nos spécialistes pour vérifier la disponibilité et le coût des appartements.

Le complexe résidentiel haut de gamme est situé dans la partie centrale prestigieuse d'Istanbul sur le côté asiatique du Bosphore, idéal pour la vie familiale et des vacances reposantes.

Le complexe est situé près du métro, pont, universités, centres commerciaux et tous les points importants de la ville.

Le territoire du complexe de luxe, qui n'a pas d'analogues en Europe, comprendra: des vergers, des étangs décoratifs, des piscines extérieures pour enfants et adultes avec un système moderne de filtration de l'eau, des terrains de jeux pour enfants de différents groupes d'âge, des terrains de sport, des espaces de détente et des jardins zen, un complexe SPA avec un sauna, un centre de remise en forme et un sentier de marche suspendu unique.

Le projet a une superficie totale de 15 000 m2, se compose de 8 blocs, avec 389 appartements, le projet présente des aménagements de 2 + 1 à 6 + 1.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis selon les plus hautes normes de qualité en utilisant des matériaux premium et comprendront des appareils modernes et des meubles partiels, qui peuvent être complétés par des options selon vos souhaits.

Propriétés disponibles & #160;:

Maisons exclusives:

- Blocs: A1 - A6

- Types d'appartements: de 2 + 1 à 6 + 1

Maisons premium:

- Bloc : A7

Plus de détails à venir!!!

Résidence de marque:

- Bloc: A8

- Types : 2 + 1

- Oui. Ce bloc sera développé en partenariat avec l'une des plus grandes marques du monde (Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Versace ou Etro).

Infrastructure:

Paysages verts

Aires de jeux pour enfants

Piscine extérieure

Piscine intérieure

Espace salon avec terrasse

Coworking

Café

Centre de remise en forme

SPA avec saunas

Club pour enfants

Emplacement idéal:

Centre-ville sur le côté asiatique/anatolienne

5 minutes au 15 juillet Martyr's Bridge

10 minutes pour Bagdat Caddesi/Kadikoy

Situé entre Emaar et Akasya Malls

Près de l'autoroute E5

3 minutes de la station de métro la plus proche

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.