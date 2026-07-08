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Appartement dans un nouvel immeuble Asian Istanbul apartments project Uskudar

Uskudar, Turquie
depuis
$662,468
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30
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ID: 365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Uskudar
  • Adresse
    Tembel Haci Mehmet Sokagi
  • Métro
    Fıstıkağacı (~ 1000 m)
  • Métro
    Üsküdar (~ 500 m)

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Why this property؟ It is a family project on the outskirts of the Bosphorus, within one of the best Asian areas of Istanbul. It is within a central location in the heart of the old city, surrounded by prestigious compounds and ancient archaeological sites. It has an innovative architectural design that combines the archaeological and contemporary characters, signed by the engineer Emre Arolat. Elegant interior decoration, with various options for interior designs, spaces, and divisions. The project is under construction with comfortable payment plans over 36 months, suitable for the conditions of Turkish citizenship.

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Uskudar, Turquie
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