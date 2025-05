Quartier résidentiel Two bedroom apartment in a luxury complex.

Veuillez contacter nos spécialistes pour connaître la disponibilité et les prix des appartements.

Notre projet est situé dans la partie asiatique d'Istanbul Uskudar - Acibadem, qui est l'une des zones les plus fréquentées et les plus populaires d'Istanbul.

Notre projet offre un accès facile aux transports en commun, centres commerciaux, restaurants, cafés et lieux de divertissement avec des appartements à des prix très compétitifs. Il est situé au coeur d'Istanbul, offrant une atmosphère calme et confortable.

Le projet a une superficie totale de 12 850 m2, le complexe se compose de deux blocs de 10 étages, le projet présente des appartements de 1 + 1 à 4 + 1, la superficie des appartements de 48 m2 à 340 m2.

Tous les appartements sont livrés entièrement finis, qui seront fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées à partir de matériaux premium et comprendront des appareils modernes et des meubles partiels.

Date d'achèvement: 2ème trimestre de 2025.

Infrastructure:

Gymnase

Piscine intérieure

Zone pour enfants

Salle de conférence

Espace barbecue

Sécurité 24/7

Emplacement idéal:

Métro 2 min

Métrobus 2 min

Centre commercial Akasya 10 min

Centre commercial Emaar 5 min

Bagdat Caddesi/Kadikoy 10 min

15 Temmuz Koprusu Pont 10 min

Place Taksim 20 min

Tunnel Eurasie 10 min

Tour Camlica 10 min

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous appeler / nous écrire.