Pendik, Turquie

Le complexe résidentiel est situé sur une parcelle de 13 000 m2, dont 65% est un espace vert. Le projet a 5 blocs avec des appartements et 9 villas.Le complexe a différents plans d'appartement - des unités de 2-3 chambres et des villas de 5 chambres.En plus des appartements résidentiels et d…