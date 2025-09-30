Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Résidentiel
  4. Bungalow
  5. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en Turquie

Région méditerranéenne
3
Bungalow Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Adrasan, Turquie
Bungalow 3 chambres
Adrasan, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 247 m²
Sol 1/1
Detached Villa with Pool and Fireplace in Adrasan, Antalya Adrasan, a coastal town in Antaly…
$604,835
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Erdemli, Turquie
Bungalow 3 chambres
Erdemli, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Villas à distance de marche de la mer à Mersin Ayaş Mersin est l'une des villes idéales pour…
$609,524
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Turquie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller