Complexe résidentiel Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey

Siltas Panorama est conçu pour vous donner la vie que vous avez toujours voulu mais a dû la pousser vers les milieux, la vie que vous aspirez.

Il ouvre une porte à votre rêve, une île vue, un jardin d'hiver avec elle, moderne et vert, travaillé dur pour un espace de vie idéal détaillé, très grand 2+1, 3+1, 4+1 et 5+1 balcon, terrasse et piscine de jardin

incroyable 23 000 m2.

Panorama vous invite à une vie unique avec les espaces verts avec des paysages conceptuels, où vous pouvez passer un bon moment en famille, à des activités de piscine, des opportunités sociales qui répondent à tous vos attentes, cinéma, musique, salles de jeux et plus encore.

Caractéristiques

piscine

aire de jeux pour enfants

jardins

piscines décoratives et cascades

volley-ball, basket-ball, courts de tennis

centre de fitness

saunas

vue panoramique sur la mer

larges balcons

cinéma

Salle PlayStation

café et bibliothèque

Salle de réunion

Salle de jeux pour enfants

Piscines intérieures

arbors et salons

Sécurité 24 heures sur 24

Parking intérieur

Emplacement et infrastructure à proximité

Ascendant dans l'une des étoiles montantes du côté anatolien d'Istanbul, Pendik, Siltas Panorama vous fait un voisin de la mer et le vert et il est seulement 3 minutes du métro et 5 minutes de la rive de Pendik. Il ajoute également facilité à votre routine avec l'avantage de 8 minutes de voyage à l'aéroport de Sabiha Gokcen.