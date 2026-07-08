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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kağıthane Apartment Compound

Kagithane, Turquie
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ID: 352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane
  • Adresse
    Bahce Sokagi

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Pourquoi cette propriété Il vous garantit la citoyenneté turque et vous apportera une vie confortable à Istanbul. Des spécifications d'investissement élevées en raison de sa proximité avec le monde du commerce et de la finance et des attractions touristiques. Les titres de propriété prêts; les prix sont les meilleurs sur le marché immobilier avec des versements possibles. Au milieu du nœud de transport express, près des routes principales de la ville. Appartements modernes avec systèmes intelligents et vue sur les espaces verts et les zones urbaines.

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Kagithane, Turquie
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