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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex

Kagithane, Turquie
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ID: 384
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane
  • Adresse
    Bahce Sokagi

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Pourquoi cette propriété Appartements d'hôtel à Istanbul à vendre dans le centre des centres de transport. Le projet est situé près des centres de sport, d'art, de shopping et de divertissement. Architecture moderne, infrastructure technique et construction sûre résistant aux tremblements de terre. Appartements 5 étoiles à Istanbul à côté des services d'éducation et de santé. Une opportunité de profiter des avantages d'investissement de posséder un des magasins du projet.

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Kagithane, Turquie
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