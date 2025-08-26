  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sariyer
  4. Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.

Sariyer, Turquie
depuis
$1,20M
BTC
14.2737611
ETH
748.1488460
USDT
1 186 421.4069969
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
Laisser une demande
ID: 27493
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un projet d'investissement d'élite situé à Maslak, le centre d'affaires et de vie à Istanbul. D'un côté du projet est la forêt de Belgrade, et de l'autre est le centre commercial Vadi Istanbul, qui met en évidence toutes les possibilités de la ville, du shopping au divertissement.

Il y a un métro à proximité, un accès facile aux autoroutes et aux ponts, à proximité de divers hôpitaux, établissements d'enseignement, centres commerciaux, restaurants, cafés et parcs.

Ce complexe ravira les investisseurs avec ses bureaux et appartements, et accueillera également les clients de la meilleure façon avec son aparthotel.

La surface de construction est de 23.842 m2, le complexe se compose de 3 blocs de 227 appartements, avec des aménagements différents de 1 + 1 à 3 + 1, de 79 m2 à 267 m2, ainsi que 2 blocs d'aparthotels et 1 bloc de bureaux.

Date d ' achèvement: livraison

Infrastructure:

  • Aire de jeux pour enfants
  • Piscine intérieure
  • Bain turc et sauna
  • Centre de remise en forme
  • Caméra CCTV et garage
  • Sécurité 24h/24 avec caméras pour
  • Climatisation
  • Cour de basketball
  • Café
  • Concierge
  • Nettoyage à sec
  • Groupe électrogène
  • Coiffeur
  • Aménagement paysager
  • Salle multifonctionnelle
  • Piscine extérieure
  • Jardin privé
  • Réception
  • Portails de sécurité
  • Système à domicile intelligent
  • Supermarché

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Alanya, Turquie
depuis
$134,534
Complexe résidentiel Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquie
depuis
$542,882
Complexe résidentiel Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$131,090
Complexe résidentiel Complex of villas with a swimming pool and around-the-clock security, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$553,491
Immeuble Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turquie
depuis
$133,309
Vous regardez
Complexe résidentiel PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
Sariyer, Turquie
depuis
$1,20M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquie
depuis
$371,664
Complexe résidentiel dans l'une des plus grandes municipalités, ancienne, historique et centrale, à Eyup Sultan, près de la Corne d'Or.Titre d'acte prêt, adapté à la citoyenneté turque, sans frais d'acte de titre.27 blocs, chaque bloc a 10 étages, les types d'appartements vont de 1+1 à 5+1, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New apartments in a high-rise residence with swimming pools and a spa, Istanbul, Turkey
, Turquie
depuis
$206,789
Nous proposons des appartements d'une et deux chambres avec une vue panoramique sur la ville.La résidence se compose de quatre bâtiments de 22 étages et dispose d'un parking de cinq niveaux, piscines intérieures et extérieures, une salle de sport, un spa, un sauna, un studio de yoga.Emplacem…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$583,970
Le projet est situé dans le quartier prometteur et en développement de Beyoglu. Malgré l'emplacement central du complexe, l'atmosphère pour les résidents est calme et calme.Conçu par le célèbre architecte Han Tumertekin, lauréat du prix Aga Khan. Le complexe résidentiel allie style tradition…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller