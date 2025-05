Complexe résidentiel Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey

Un type de projet unique est la cohabitation, qui prévoit un logement partagé pour les personnes ayant des intérêts communs. Une caractéristique particulière de ce type de logement est la tenue d'événements communs et la communication dans les espaces de vie communs.

Le projet dispose de 128 studios modernes et entièrement meublés. Au rez-de-chaussée, il y a une zone de collaboration avec des postes de travail, des salles de réunion et des cabines de visioconférence. Il y a des salles de détente, des salles de jeux et un café. Tout le troisième étage est réservé à la socialisation. De la terrasse entourée d'un jardin, vous pourrez profiter de la vue et vous asseoir dans le restaurant.

Les revenus de location sont perçus en commun et répartis uniformément entre les propriétaires.

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé au cœur du nouveau quartier en développement de Kığıthane/Jendere.

À seulement 25 minutes en voiture du nouvel aéroport d'Istanbul.

300m du métro de la ville et de la ligne de métro de l'aéroport d'Istanbul.

5 minutes en voiture des deux ponts Bosphorus.

Situé à côté des centres commerciaux Vadi Istanbul et Axis.