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Appartement dans un nouvel immeuble Taksim Istanbul Residence compound

Beyoglu, Turquie
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ID: 342
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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beyoglu
  • Adresse
    Place Taksim
  • Métro
    Taksim (~ 100 m)

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Why this property؟ A mixture of modern architecture and the inherent sense of history, near Taksim Square. It is surrounded by many shops, restaurants, parks, and archaeological and tourist areas. High luxury services in the heart of the historic city, a great bargain for finished housing and a profitable investment. The registration document is ready and the project is suitable for Turkish citizenship immediately for you and your family.

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Beyoglu, Turquie
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