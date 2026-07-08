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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Taksim Residence Compound

Beyoglu, Turquie
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$221,611
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ID: 356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beyoglu
  • Adresse
    Place Taksim
  • Métro
    Taksim (~ 100 m)

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Why this property؟ The project is located in the famous Sisli district, in the center of European Istanbul. The compound includes commercial offices and apartments of different areas and styles, with gardens and balconies. It is close to the most important facilities and institutions, especially its proximity to some of the most prestigious universities. It is an integrated project for a dynamic life, incorporating entertainment, art, culture, and commerce in the center of the old city. With the "Home in Home" system, exclusive rooms can be booked at any time at a reasonable cost.

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Beyoglu, Turquie
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