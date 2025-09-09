Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Près de Tersane Istanbul et Halic à Istanbul Beyoglu

Immobiliers d'Investissement à 500 m de la Mer à Istanbul Beyoglu

Le projet d'investissement est situé à Beyoglu, l'un des endroits les plus stratégiques d'Istanbul. Le quartier attire des visiteurs du monde entier. En plus de son histoire et de son architecture, Beyoglu offre une grande quantité d'activités sociales et culturelles telles que des concerts, des ballets et des opéras.

Les immobiliers à vendre à Istanbul Beyoglu sont situés à courte distance des commodités quotidiennes telles que des écoles, des hôpitaux, des pharmacies, des parcs et des centres commerciaux. Les immobiliers se trouvent à 500 m de la mer, du musée Rahmi Koc et de Tersane Istanbul, 1 km du pont Halic, 1,3 km de la station de métro, 3 km de la rue Istiklal, 4 km du musée Galata, 5,3 km du bazar égyptien et du grand bazar, 5,5 km de Galataport, 20 km du pont Fatih Sultan Mehmet et 35 km de l'aéroport d'Istanbul.

Les immobiliers d'investissement sont situés dans une résidence composée d'un bloc de 6 étages et offre 46 immobiliers d'une chambre. Chaque immobilier dans la résidence ont des cuisines séparées. La résidence dispose d'un parking intérieur, un service de voiturier, une salle de fitness, un ascenseur, une sécurité 24/7 et un système de caméra de sécurité. Grâce à sa localisation avantageuse, le projet est adapté à la fois à la résidence et à l'investissement. Avec Airbnb, les immobiliers offrent un potentiel de revenu élevé. Les immobiliers se composent d'un salon, une chambre, une cuisine séparée, une salle de bain et un balcon. Certains immobiliers sont dotés de balcons, selon leur type.

Les immobiliers à Istanbul Beyoglu sont équipés de systèmes de maison intelligente, de chauffage au sol, de satellite central, de portes extérieures en acier, de cabines de douche, de revêtements de sol stratifiés et céramiques, de fenêtres en PVC, de chauffage au sol, de gaz naturel et de systèmes de satellite central.

IST-01440