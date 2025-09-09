  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Beyoglu
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Près de Tersane Istanbul et Halic à Istanbul Beyoglu

Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Près de Tersane Istanbul et Halic à Istanbul Beyoglu

Beyoglu, Turquie
depuis
$397,903
;
15
Laisser une demande
ID: 27916
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beyoglu
  • Métro
    Haliç (~ 900 m)
  • Métro
    Şişhane (~ 200 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

À propos du complexe

Immobiliers d'Investissement à 500 m de la Mer à Istanbul Beyoglu

Le projet d'investissement est situé à Beyoglu, l'un des endroits les plus stratégiques d'Istanbul. Le quartier attire des visiteurs du monde entier. En plus de son histoire et de son architecture, Beyoglu offre une grande quantité d'activités sociales et culturelles telles que des concerts, des ballets et des opéras.

Les immobiliers à vendre à Istanbul Beyoglu sont situés à courte distance des commodités quotidiennes telles que des écoles, des hôpitaux, des pharmacies, des parcs et des centres commerciaux. Les immobiliers se trouvent à 500 m de la mer, du musée Rahmi Koc et de Tersane Istanbul, 1 km du pont Halic, 1,3 km de la station de métro, 3 km de la rue Istiklal, 4 km du musée Galata, 5,3 km du bazar égyptien et du grand bazar, 5,5 km de Galataport, 20 km du pont Fatih Sultan Mehmet et 35 km de l'aéroport d'Istanbul.

Les immobiliers d'investissement sont situés dans une résidence composée d'un bloc de 6 étages et offre 46 immobiliers d'une chambre. Chaque immobilier dans la résidence ont des cuisines séparées. La résidence dispose d'un parking intérieur, un service de voiturier, une salle de fitness, un ascenseur, une sécurité 24/7 et un système de caméra de sécurité. Grâce à sa localisation avantageuse, le projet est adapté à la fois à la résidence et à l'investissement. Avec Airbnb, les immobiliers offrent un potentiel de revenu élevé. Les immobiliers se composent d'un salon, une chambre, une cuisine séparée, une salle de bain et un balcon. Certains immobiliers sont dotés de balcons, selon leur type.

Les immobiliers à Istanbul Beyoglu sont équipés de systèmes de maison intelligente, de chauffage au sol, de satellite central, de portes extérieures en acier, de cabines de douche, de revêtements de sol stratifiés et céramiques, de fenêtres en PVC, de chauffage au sol, de gaz naturel et de systèmes de satellite central.


IST-01440

Localisation sur la carte

Beyoglu, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Three-level houses in a residential complex with a private beach, a marina, a wide range of services in Bodrum, Mugla, Turkey
Milas, Turquie
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Apartment for sale in Oba centrum
Oba, Turquie
depuis
$122,789
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$266,480
Complexe résidentiel Residential complex in the historic part of the city, near the cultural and art centers, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquie
depuis
$583,970
Complexe résidentiel New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquie
depuis
$441,708
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Immobiliers Près de Tersane Istanbul et Halic à Istanbul Beyoglu
Beyoglu, Turquie
depuis
$397,903
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquie
depuis
$422,650
Nous proposons des appartements spacieux et confortables avec différents aménagements (de 1 à 4 chambres).La résidence comprend des piscines et des espaces verts aménagés, un parking, des terrains de jeux pour enfants et des terrains de sport, une salle de fitness et un sauna, des restaurant…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarse, Turquie
depuis
$79,237
Le projet se compose de 7 blocs. Le projet comprend des appartements avec 1-2 chambres.Complexe résidentiel avec différents espaces de loisirs: cafés, restaurants, boutiques, gazebos, terrain de basket, etc.Versement de la tranche initiale de 50 %.Emplacement et infrastructure à proximité A …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Afficher tout Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Complexe résidentiel Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Turquie
depuis
$425,592
Offrant une qualité unique avec ses détails architecturaux, le complexe maximise votre qualité de vie avec sa structure orientée confort, son paysage paisible et son design d'intérieur utile. Le projet avec une infrastructure développée entourée d'espaces verts est l'incarnation du confort, …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller