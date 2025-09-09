  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bakırköy
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy

Bakirkoy, Turquie
depuis
$938,251
;
41
Laisser une demande
ID: 27904
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Bakırköy

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2019
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    20

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Prêts à Emménager En Projet avec Vue sur Mer à Istanbul Bakırköy

Les appartements sont situés dans un projet au centre du littoral du district de Bakırköy. Bakırköy est l'un des districts résidentiels les plus anciens de la rive européenne d'Istanbul. Les lignes de transport importantes passent dans ce quartier. Le projet à Bakırköy, Ataköy offre un accès facile à l'autoroute TEM avec l'autoroute E5 et l'autoroute havza.

Les appartements élégants sont proches de nombreuses commodités, notamment des écoles, des banques, des hôpitaux, des cafés, des restaurants et des magasins. De nombreux centres commerciaux se trouvent également à quelques pas du projet.

Les appartements à vendre à Istanbul Bakırköy sont situés à 10 minutes de la place Sultanahmet, 20 minutes de Taksim, 1 km de la marina d'Ataköy, 2 km de l'aéroport international Atatürk, 17 km du pont des Martyrs du 15 Juillet et 25 km du pont Fatih Sultan Mehmet.

Les appartements bien situés sont situés dans un projet composé de 4 phases sur 127.600 m² de superficie totale. Le projet dispose de 53.900 m² de surface de construction, 6 185 m² d'étang artificiel et 33.000 m² d'espaces verts. Le projet dispose également de 1200 m de littoral privé.

Le projet prestigieux est conçu dans un concept d'hôtel et de résidence de luxe avec des matériaux de qualité. Les appartements du projet sont dotés d'un design élégant.

Les appartements avec vue sur la mer à Bakırköy sont situés dans un projet doté d'un vaste jardin, sentiers de randonnée, parking couvert, piscine intérieure, sauna et bain turc.


IST-00115

Localisation sur la carte

Bakirkoy, Turquie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Turquie
depuis
$403,000
Complexe résidentiel Spacious villas with swimming pools and terraces, close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquie
depuis
$3,27M
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquie
depuis
$189,019
Immeuble Asian Istanbul apartments project
Umraniye, Turquie
depuis
$314,010
Complexe résidentiel Modern apartments in a residence with a swimming pool and a gym, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquie
depuis
$144,251
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Avec Équipements de Luxe à Istanbul Bakırköy
Bakirkoy, Turquie
depuis
$938,251
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Quartier résidentiel Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$309,641
The residential complex consists of 3 blocks. It has a closed, landscaped area. The total area of ​​the complex is 2800m2. SPA-center:- Indoor heated pool- Massage rooms- Steam room- Sauna- Turkish bath (Hamam)- Fitness room with professional equipment- Lounge for residents of the complex- D…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Afficher tout Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Quartier résidentiel Two-bedroom apartment in the heart of Mahmutlar with Sea views
Mahmutlar, Turquie
depuis
$174,040
-Newly furnished two-bedroom apartment for sale in Mahmutlar, Alanya, just 150 meters from the beach with great sea and city views Sea view apartment is in the center of Mahmutlar, AlanyaThe apartment is located at Barboros street, just 100 meters from to clock tower. Just step out you can f…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exclusive project in the very center of Alanya
Quartier résidentiel Exclusive project in the very center of Alanya
Quartier résidentiel Exclusive project in the very center of Alanya
Quartier résidentiel Exclusive project in the very center of Alanya
Quartier résidentiel Exclusive project in the very center of Alanya
Alanya, Turquie
depuis
$298,964
This project will be located on an area of 1.180 m². The complex will consist of 1 four-storey block and 32 luxurious apartments. 1+1 2+1 2+1 duplex 3+1 duplex Outdoor heated pool Gym Jacuzzi Sauna Billiards Playroom Start of construction: November 2022Completion date: December 2023
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller