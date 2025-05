Complexe résidentiel High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey

Le complexe aura un lobby confortable, une zone de loisirs, des piscines extérieures, des sentiers pédestres et cyclables, une aire de jeux pour enfants (jusqu'à 4 ans), un SPA avec des zones séparées pour les hommes et les femmes (cloakrooms, douches, bain turc, sauna, hammam, salles de massage), studio de fitness, piscine intérieure 368 m2, aire de jeux 300 m2 (trampoline, mur d'escalade, billard et hockey à l'air, consoles de jeu). Un service de conciergerie est offert aux résidents. Le projet se compose de 96 appartements dans 12 blocs, sur une superficie d'environ 20 500 m2.

3 appartements de type 2+1

21 appartements de type 3+1

16 appartements de type 4+1

40 appartements de type 5+1

8 appartements de type 6+1

8 appartements de type 7+1

Emplacement et infrastructure à proximité

Le complexe est situé dans l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux d'Istanbul, entre la forêt de Florya, l'aéroport d'Ataturk et la mer. Près des grandes autoroutes (E5 et TEM), des centres d'affaires, de shopping et de divertissement, des hôpitaux et des écoles, du lac Kucukcekmece et du parc aquatique.