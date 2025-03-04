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Apart hôtel Apartamenty na Bali v Changu

Canggu, Indonésie
depuis
$110,000
;
8
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ID: 12275
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/12/2023

Emplacement

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  • Pays
    Indonésie
  • État
    Lesser Sunda Islands
  • Région
    Badung
  • Ville
    Canggu
  • Adresse
    Jalan Pantai Batu Mejan

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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Русский Русский

Appartements

  • Toit sur le toit du complexe
  • Studio
  • Coin cuisine


Zone :
Appartement - 35 m²

Prix : 110 000 $ (3 143 $ par m² )

Revenus locatifs :
Chargement - 70%
Revenu par jour, charge comprise : 49 $
Revenus tenant compte de l'occupation des installations par an - 17 640 $
Bénéfice compte tenu des dépenses et taxes par année - 12 348$ (11%)
Remboursement - 8 à 9 ans

Revenus d'achat et de vente :
Prix ​​d'achat :
110 000 $
Prix ​​de vente :
180 000 $
Bénéfice :
70 000 $ (63 %)

Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.

Conditions de possession d'un bien immobilier :
Achèvement des travaux - juin 2025
Type de propriété foncière et immobilière - bail 25 ans + prolongation

Localisation sur la carte

Canggu, Indonésie
Éducation
Alimentation et boissons
Loisirs

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