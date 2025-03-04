Apart hôtel Apartamenty na Bali v Changu

Appartements
Zone :
Appartement - 35 m²
Prix : 110 000 $ (3 143 $ par m² )
Revenus locatifs :
Chargement - 70%
Revenu par jour, charge comprise : 49 $
Revenus tenant compte de l'occupation des installations par an - 17 640 $
Bénéfice compte tenu des dépenses et taxes par année - 12 348$ (11%)
Remboursement - 8 à 9 ans
Revenus d'achat et de vente :
Prix d'achat :
110 000 $
Prix de vente :
180 000 $
Bénéfice :
70 000 $ (63 %)
Les frais et taxes pour la vente d'un objet sont calculés individuellement et dépendent de divers facteurs.
Conditions de possession d'un bien immobilier :
Achèvement des travaux - juin 2025
Type de propriété foncière et immobilière - bail 25 ans + prolongation