Complexe résidentiel Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia

Un complexe de 8 appartements à Bali. Des vacances exquises au milieu de rizières et de montagnes, où chaque lever et coucher de soleil est un chef-d'œuvre de la nature. Votre luxueux paradis isolé avec un accès facile à la culture locale dynamique - perfection conçue pour vivre et louer.

L'appartement dispose d'un système de maison intelligente, salon, chambre, salle de bains, cuisine, espace de travail, accès à une piscine commune.

Type de propriété: Liquidation de 23 ans (renouvelable)

Le rendement de location prévu est de 11 à 18 % par année.

Emplacement et infrastructure à proximité

Changgu est le quartier le plus populaire pour les touristes et les expatriés. Il dispose d'une infrastructure bien développée avec des cafés et restaurants européens, des spas de luxe, des gymnases, des camps de surf et des clubs de plage.