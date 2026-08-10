Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Résidentiel
  4. Maison
  5. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Cambodge

;
Phnom Penh
207
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Montrer plus
3 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
Villa de deux étages pour la famille. Situé au centre de la capitale du Royaume du Cambodge.…
$180,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Consulting VP Park SRL
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Villa 4 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Villa 4 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 15
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Villa séparée au centre de la capitale du Royaume du Cambodge.Prêt à vivre. Une maison famil…
$220,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Consulting VP Park SRL
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison 4 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 4 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
Villa privée confortable dans le centre de la capitale du Royaume du Cambodge Phnom Penh.Qua…
$220,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Consulting VP Park SRL
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Écrire dans un Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Cambodge

villas

Caractéristiques des propriétés en Cambodge

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller