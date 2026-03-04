Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Phnom Penh, Cambodge

Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
21
203 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 231 m²
Sol 2
Cette villa haut de gamme de 5 chambres à vendre à Borey ML, Khan Dangkor , offre une occasi…
$220,000
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 184 m²
Sol 3
Spacieuse Villa Twin à Prime Borey Chip Mong 60m - La famille prête! Bienvenue dans votre no…
$530,000
Maison 2 chambres dans Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3
Cet appartement rénové de 85m2 est situé au 3ème étage au coeur de Daun Penh. La propriété e…
$80,000
OneOne
Maison 5 chambres dans Sangkat Olympic, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Olympic, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 90 m²
Sol 2
Investir dans votre avenir: Prime Shophouse sur la rue 163 Voici une liste courte et attraya…
$560,000
Maison 3 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 70 m²
Sol 3
Située dans la communauté de Borey Arata à Sen Sok, cette maison de lien moderne offre un mé…
$145,000
Maison dans Sangkat Olympic, Cambodge
Maison
Sangkat Olympic, Cambodge
Nombre de salles de bains 6
Surface 392 m²
Sol 2
Excellent Shophouse à vendre sur Street 163 C'est une occasion phénoménale de posséder un ma…
$1,80M
Maison 5 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 5 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 489 m²
Sol 2
Niché dans un endroit calme à Khan Daun Penh, cette charmante maison en bois détaché offre u…
$2,80M
Maison 6 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Surface 94 m²
Sol 3
Découvrez une maison familiale bien conçue offrant 200 m2 de surface habitable sur un terrai…
$120,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 147 m²
Sol 3
Une villa jumelle moderne est maintenant disponible à la vente à Borey Chankiri, offrant un …
$380,000
Villa 7 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Villa 7 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Surface 442 m²
Sol 4
Cette prestigieuse villa de luxe de 4 étages, située dans le quartier à forte croissance de …
$1,50M
Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 319 m²
Sol 3
Boutique de luxe à vendre à Chip Mong 271 Ce superbe magasin offre une opportunité d'investi…
$1,20M
Villa dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Surface 835 m²
Sol 2
"The Flow" est une luxueuse villa moderne de deux étages conçue pour le confort et l'éléganc…
$1,50M
Maison 4 chambres dans Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Krang Thnong, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 102 m²
Sol 3
Ce moderne et spacieux Link House est dans un quartier privilégié, offrant confort et confor…
$155,000
Maison dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Surface 145 m²
Sol 3
Cette propriété d'exception dans le prestigieux Borey La Sen Sok offre une acquisition doubl…
$420,000
Maison 6 chambres dans Sangkat Tuol Sangkae 1, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Tuol Sangkae 1, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Sol 3
Cette maison à vendre à Toul Sangke est parfaite pour un usage résidentiel et commercial. L'…
$630,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 135 m²
Sol 3
Situé à l'intérieur de la communauté résidentielle bien planifiée de Borey Chankiri, cette v…
$230,000
Villa 12 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 12 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 15
Surface 570 m²
Sol 2
Niché dans le prestigieux quartier de Boeung Keng Kang 1, cette vaste villa s'étend sur 570m…
$4,56M
Maison 2 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 160 m²
Sol 1
Excellente opportunité d'investissement: Shophouse sur la rue 271 Voici une liste de proprié…
$400,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Prek Pnov, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Prek Pnov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 126 m²
Sol 2
Lien Villa B de Samraong Village est le choix parfait pour une famille nucléaire à la recher…
$79,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Kouk Khleang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 330 m²
📣📣_ 📍_ 💲Assistants : 280 000 dollars ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️_ ☎️_
$280,000
Maison 3 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 3 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 106 m²
Sol 2
Vous ne voudrez pas manquer cette maison de 3 chambres au cœur de Chbar Ampov ! Ce havre spa…
$147,000
Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 3
Posséder un actif à haut rendement au Cambodge le district le plus recherché. Ce magasin de …
$550,000
Villa 5 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Villa 5 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 108 m²
📣📣 (Queen A Villa) 📍(Parking Land 6A) 💲Assistants : 5x,000$ ▶️9m x 12m ▶️:: 14 m x 24 m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$520,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 95 m²
Sol 2
Située dans un quartier calme et en plein développement de Sangkat Kilomet 6, cette maison b…
$209,000
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 184 m²
Sol 3
Villa Twin Prime à vendre à Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Waits! Découvrez votre maiso…
$500,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 143 m²
Sol 3
Prime Shophouse à vendre à Chip Mong 271 Une occasion d'investissement exceptionnelle vous a…
$580,000
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Sol 2
Ce magasin de 2 étages à fort potentiel , au prix de 580 000 $ , est stratégiquement situé d…
$550,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 4
Une maison magnifiquement rénovée est maintenant disponible à la vente au cœur du marché rus…
$480,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 68 m²
Sol 4
Saisir une occasion d'investissement rare au cœur de la capitale cambodgienne avec ce premie…
$270,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
Sol 2
C'est la fin de l'année
$95,000
