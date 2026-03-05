Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Daun Penh
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Daun Penh, Cambodge

15 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 48 m²
Sol 2
C'est une occasion rare d'acquérir une propriété commerciale hautement stratégique à Sangkat…
$280,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 5 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 489 m²
Sol 2
Niché dans un endroit calme à Khan Daun Penh, cette charmante maison en bois détaché offre u…
$2,80M
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 5 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 82 m²
Sol 3
Cette maison E0–E2 est idéalement située sur la rue 184 , à une courte distance de marche de…
$720,000
Laisser une demande
OneOne
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 64 m²
Sol 2
Ce magasin de 2 étages à fort potentiel , au prix de 580 000 $ , est stratégiquement situé d…
$550,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 3 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 3
Située dans un quartier privilégié et très fréquenté, cette propriété est idéale pour des ac…
$760,000
Laisser une demande
Maison 12 chambres dans Sangkat Phsar Chas, Cambodge
Maison 12 chambres
Sangkat Phsar Chas, Cambodge
Nombre de pièces 12
Chambres 12
Nombre de salles de bains 12
Surface 117 m²
Sol 3
Une rare opportunité d'investissement s'offre le long du prestigieux Riverside de Phnom Penh…
$1,30M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 68 m²
Sol 4
Saisir une occasion d'investissement rare au cœur de la capitale cambodgienne avec ce premie…
$270,000
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Villa 3 chambres
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 980 m²
Colonel français Villa à vendre (Emplacement parfait) à environ 250m du Monument Indépendant…
$6,50M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 85 m²
Sol 2
C'est la fin de l'année
$95,000
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 1
Situé dans le quartier animé de Daun Penh , cette propriété de 1 chambre à coucher, 1 salle …
$565,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Cette charmante propriété est proche de l'Université de Puthisastra et de l'Institut histori…
$75,000
Laisser une demande
Maison 8 chambres dans Daun Penh, Cambodge
Maison 8 chambres
Daun Penh, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 60 m²
Sol 3
C'est une occasion exceptionnelle d'acheter un magasin commercial dans le très recherché Kha…
$400,000
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Sol 3
Cet appartement rénové de 85m2 est situé au 3ème étage au coeur de Daun Penh. La propriété e…
$80,000
Laisser une demande
Duplex dans Daun Penh, Cambodge
Duplex
Daun Penh, Cambodge
Surface 60 m²
HEURE SQUARE 7LOBBY & DUPLEX✅Conception exquise✅Intérieur élégant✅Secteur des primes✅VIP Lie…
$40,387
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 194 m²
Villa de quatre chambres à vendre dans la résidence 90 – Srah Chork, Phnom PenhCette luxueus…
$990,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller