Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Khan Chamkar Mon, Cambodge

18 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 4
Une maison magnifiquement rénovée est maintenant disponible à la vente au cœur du marché rus…
$480,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 96 m²
Sol 2
Cette propriété bien conçue offre un espace de vie ou de travail confortable. Cette maison e…
$330,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 65 m²
Sol 2
Cette spacieuse maison située dans le premier emplacement de Tuol Tumpung 2 offre une opport…
$280,000
Laisser une demande
AuraAura
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Sol 1
Boutique à vendre sur la rue 432 C'est une excellente occasion de posséder un charmant magas…
$550,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 172 m²
Sol 2
Cette maison commerciale est maintenant disponible à la vente dans la zone animée de Sangkat…
$700,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 135 m²
Sol 1
Boutique à vendre sur la rue 488 C'est une excellente occasion de posséder un charmant magas…
$675,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Sol 2
Strategic Corner Shophouse sur le boulevard Mao Sae Tung C'est une occasion exceptionnelle d…
$1,40M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 2 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 72 m²
Sol 2
Boutique exceptionnelle à vendre au marché Tum Pung de Toul Voici une liste de propriétés co…
$950,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 72 m²
Sol 2
Boutique confortable à vendre sur la rue 454 Ce charmant magasin de la rue 454 présente une …
$320,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 131 m²
Sol 3
Cette maison offre un aménagement spacieux de 3 étages sur un terrain de 4,5m x 29m et une m…
$390,000
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 68 m²
Sol 2
Boutique à vendre sur la rue 418 C'est une excellente occasion de posséder un charmant magas…
$280,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 268 m²
Sol 2
Située dans la prestigieuse et sécurisée Bassac Garden City, cette charmante villa offre une…
$989,000
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 104 m²
Sol 3
Attractive Corner Shophouse à vendre sur la rue 454 / 123 C'est une excellente occasion de p…
$1,20M
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 211 m²
Sol 2
Cette propriété exceptionnelle est stratégiquement située dans le prestigieux quartier de Kh…
$1,06M
Laisser une demande
Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 104 m²
Sol 4
Une rare opportunité de posséder une maison d'angle dans la zone hautement désirable TPP1 (T…
$1,20M
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 76 m²
Sol 2
Excellent magasin à vendre sur la rue 155 C'est une excellente occasion de posséder un grand…
$600,000
Laisser une demande
Maison 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 90 m²
Sol 2
Boutique attrayante à vendre sur la rue 488 C'est une excellente occasion de posséder un cha…
$480,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 198 m²
Sol 1
Magasin sur le boulevard Mao Sae Tung à usage commercial ou résidentiel Ce magasin bien situ…
$2,00M
Laisser une demande
Realting.com
Aller