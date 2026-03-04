Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Chbar Ampov, Cambodge

Villa 5 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Villa 5 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 784 m²
Sol 3
Située au sein du Borey Peng Huoth , cette magnifique villa Queen offre l'équilibre parfait …
$2,20M
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 210 m²
Sol 2
‼️‼️ Vente spéciale Prix forcé 250 000 $ ‼️‼️ À Vendre : Villa Twin Moderne à Veal Svol, prè…
$250,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
C'est une bonne occasion de posséder une belle maison liée qui offre une expérience de vie l…
$210,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 65 m²
Sol 5
Cette impressionnante villa de 5 chambres avec 6 salles de bains est située dans le prestigi…
$310,000
Maison 3 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 3 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 106 m²
Sol 2
Vous ne voudrez pas manquer cette maison de 3 chambres au cœur de Chbar Ampov ! Ce havre spa…
$147,000
Villa 7 chambres dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 404 m²
Sol 2
Cette luxueuse villa privée, située dans le quartier tranquille de Prek Eng, offre un mélang…
$2,80M
Maison 4 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 78 m²
Sol 3
Ne manquez pas cette occasion incroyable de posséder une belle maison dans l'une des communa…
$165,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 201 m²
Sol 3
Vous cherchez une maison unique avec un mélange de vie moderne et d'environnement naturel? C…
$265,000
Maison 4 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 71 m²
Sol 3
Cette maison de trois étages bien conçue est située à Borey Peng Huoth The Star Platinum Eco…
$135,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 250 m²
Sol 3
Cette élégante villa est située à l'intérieur de Borey Hi-Tech Luxury, une communauté réside…
$400,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 165 m²
Sol 3
C'est une bonne occasion de posséder une belle maison qui offre une expérience de vie luxueu…
$245,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
C'est une bonne occasion de posséder une belle maison liée qui offre une expérience de vie l…
$210,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Prek Pra, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Prek Pra, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 462 m²
Sol 2
Cette belle villa de style colonial est située à Khan Chbar Ampov, à seulement 4 km du pont …
$350,000
Villa dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Surface 835 m²
Sol 2
"The Flow" est une luxueuse villa moderne de deux étages conçue pour le confort et l'éléganc…
$1,50M
Maison 4 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 94 m²
Sol 2
Cette propriété entièrement meublée est située dans un quartier résidentiel paisible, offran…
$230,000
Maison 3 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 3 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 79 m²
Sol 3
Cette maison bien conçue est située à Borey Peng Huoth The Star Platinum Mercurean II , une …
$115,000
Villa 7 chambres dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 404 m²
Villa de luxe de 7 chambres avec piscine élevée – Chbar Ampov, Phnom PenhVous avez déjà rêvé…
$2,90M
Villa 5 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 645 m²
Entrez dans le décor du luxe moderne dans cette vaste villa dotée d'une intégration intellig…
$1,50M
Villa 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa moderne expansive à vendre à Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhCette villa expansive …
$850,000
Villa 5 chambres dans Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Cambodge
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 m²
Élégante villa de 5 chambres à vendre à Borey Peng Huoth – Chbar Ampov, Phnom PenhUne toile …
$4,50M
Villa 7 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 7 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 7
Surface 1 m²
Résidences Norea Cove – Villa de luxe pour une vie multigénérationnelleCette villa de luxe a…
$6,30M
