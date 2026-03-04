Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Khan Toul Kork, Cambodge

9 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 68 m²
Sol 3
Maison de lien moderne à vendre – Emplacement Prime Town, parfait pour vivre confortablement…
$260,000
Maison 9 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Maison 9 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 5
Surface 188 m²
Sol 3
Situé au coin de la rue 313 et de la rue 606 à Sangkat Boeung Kak 2, Toul Kork, cet établiss…
$550,000
Maison 3 chambres dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 82 m²
Sol 1
Excellente opportunité d'investissement près d'une école très fréquentée, idéale pour une mi…
$140,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 60 m²
Sol 2
Située dans la paisible et résidentielle Boeung Salang Commune, cette charmante maison offre…
$130,000
Maison 5 chambres dans Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
Sol 2
Une maison bien entretenue de deux étages est maintenant disponible à la vente à Tuek L'ak 2…
$800,000
Villa 7 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Surface 500 m²
Sol 2
- C'est pas vrai
$1,35M
Maison 6 chambres dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 64 m²
Sol 2
Maison résidentielle tranquille à vendre Près de Boeung Salang – Vie tranquille, pratique et…
$150,000
Maison 4 chambres dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 84 m²
Sol 25
Bien situé dans le centre Boeung Salang, cette maison de liaison offre un accès facile aux m…
$180,000
Villa 4 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 201 m²
De Castle Noblesse – Élégance moderne à Phnom PenhDe Castle Noblesse offre une occasion rare…
$285,000
