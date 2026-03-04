Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Khan Dangkao
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Khan Dangkao, Cambodge

villas
10
32 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 97 m²
(En anglais seulement) (En anglais seulement) Lire la suite: 10m x 21m
$360,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 184 m²
Sol 3
Villa Twin Prime à vendre à Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Waits! Découvrez votre maiso…
$500,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 135 m²
Sol 3
Découvrez votre maison de rêve dans le Borey Chankiri, Khan Dangkor. Cette maison exquise à …
$155,000
Laisser une demande
AuraAura
Maison 4 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 96 m²
Sol 3
Cette maison de trois étages est située à Borey Chip Mong 50m, une communauté résidentielle …
$255,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 184 m²
Sol 3
Spacieuse Villa Twin à Prime Borey Chip Mong 60m - La famille prête! Bienvenue dans votre no…
$530,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 173 m²
Sol 3
Cette villa haut de gamme de 4 chambres, de 5 salles de bains offre une expérience de vie so…
$300,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 118 m²
Sol 2
🏡 Villa élégante LA à Prime Chip Mong 60m Emplacement! 🏡 Une occasion parfaite de posséder u…
$200,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 79 m²
Sol 3
Situés dans les paisibles et sécurisés La Palm Residences, ces 3 maisons reliées disposent c…
$88,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 84 m²
Sol 3
Cette maison de trois étages est située à Borey Chip Mong 50m, une communauté résidentielle …
$168,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 84 m²
Sol 3
Cette maison de liaison de coin offre une expérience de vie raffinée au sein de Borey Chip M…
$260,000
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 231 m²
Sol 2
Explorez cette villa exceptionnelle de 275 000 $ située au cœur de Khan Dangkor, la zone de …
$275,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 92 m²
📣📣_ 📍_ 💲_ ▶️: 4,2m x 14m ▶️4.2m x 22m ▶️_ ▶️_ ☎️_
$188,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 299 m²
Sol 3
Située dans un environnement résidentiel paisible et sécurisé dans la partie sud de Phnom Pe…
$350,000
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 210 m²
Sol 3
Investir dans cette villa entièrement meublée et profiter d'un rendement annuel de 6%. Idéal…
$365,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Sol 2
Vivez le pinacle du luxe suburbain avec cette exquise maison de 3 étages située dans le pres…
$150,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 231 m²
Sol 2
Cette villa haut de gamme de 5 chambres à vendre à Borey ML, Khan Dangkor , offre une occasi…
$220,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 316 m²
Sol 3
Cette maison liée au terrain final est dotée d'un terrain latéral supplémentaire de 15m x 8m…
$180,000
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 231 m²
Sol 2
Située dans le sud en plein essor de Phnom Penh , cette villa de 5 chambres à Borey ML est u…
$220,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 79 m²
Sol 3
Offert en dessous de la valeur marchande à seulement 80 000 $, cette maison liée à La Palm R…
$80,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Spean Thmor, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 90 m²
Sol 3
Cette maison moderne de 3 étages offre style, confort et commodité en un seul paquet. Avec u…
$155,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 88 m²
Sol 3
Découvrez le mélange parfait de confort, de commodité et de vie moderne dans cette belle mai…
$360,000
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Villa 5 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 231 m²
Sol 2
Posséder une spacieuse villa de 5 chambres, 6 salles de bains au coeur du quartier sud de Ph…
$220,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 135 m²
Sol 3
Situé à l'intérieur de la communauté résidentielle bien planifiée de Borey Chankiri, cette v…
$230,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 218 m²
Sol 3
💎 Premium Corner Twin Villa à vendre à Borey Chip Mong 60m - Espace massif et vie privée! C'…
$550,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 118 m²
Sol 3
Villa LA abordable à Prime Borey Chip Mong 60m Emplacement! Saisissez cette occasion excepti…
$218,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 147 m²
Sol 3
Une villa jumelle moderne est maintenant disponible à la vente à Borey Chankiri, offrant un …
$380,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 160 m²
Sol 3
Villa Twin Prime à vendre à Borey Chip Mong 60m - Luxury Living Waits! Découvrez votre maiso…
$470,000
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Prek Kampeus, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 74 m²
Sol 3
Une jolie maison à vendre dans le Borey Pipum Thmey Kour Srov 2 est maintenant disponible à …
$115,000
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 79 m²
Sol 3
Cette magnifique maison liée à La Palm Residences offre un confort et une fonctionnalité mod…
$97,000
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Sangkat Dangkao, Cambodge
Villa 5 chambres
Sangkat Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 322 m²
Sol 3
Ce coin Queen Villa offre une expérience de vie élevée au sein de Borey Chip Mong, une commu…
$550,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller