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Loyer mensuel de Maisons en Cambodge

Phnom Penh
156
Siem Reap
164
Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
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327 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 133 m²
Sol 1
Boutique exceptionnelle à louer dans la rue 163 Voici une liste de propriétés courte et attr…
$1,800
par mois
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Maison 3 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 82 m²
Sol 3
Cette maison Link est entièrement meublée. Il y a 3 étages avec 3 chambres et 3 salles de ba…
$400
par mois
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Villa 2 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 2 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Les villas à louer à Siem Reap offrent une excellente option d'hébergement pour les visiteur…
$450
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 423 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$2,500
par mois
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Maison 7 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 7 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 126 m²
Sol 3
Située dans un quartier calme et pratique, cette maison à Phsar Daeum Thkov offre un espace …
$1,300
par mois
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Maison 5 chambres dans Khan Pou Senchey, Cambodge
Maison 5 chambres
Khan Pou Senchey, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 4 000 m²
Sol 1
Entrepôt principal à louer à Chaom Chau Ce spacieux entrepôt de 4 000 m2 est maintenant disp…
$7,500
par mois
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Maison 6 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 6 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Sol 2
Cette spacieuse maison de 6 chambres à louer à Sla Kram, Siem Reap, est idéale pour la vie r…
$450
par mois
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Villa de 6 chambres dans Krous, Cambodge
Villa de 6 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 396 m²
Sol 2
Cette propriété comprend quatre unités de 1 chambre et deux unités de 2 chambres, offrant un…
$2,000
par mois
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villa de 3 chambres dans Krous, Cambodge
villa de 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Sol 2
Cette charmante villa privée allie design traditionnel khmer et moderne occidental, situé à …
$700
par mois
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Maison dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Surface 132 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer dans le prestigieux Chip Mong 271 Découvrez une fantastique opportu…
$1,350
par mois
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Maison 6 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 6 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette maison de 6 chambres à louer dans la commune de Kouk Chak, Siem Reap, est parfaite pou…
$700
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 205 m²
Sol 2
Profitez d'une escapade relaxante dans cette villa magnifiquement conçue, comprenant 2 chamb…
$1,200
par mois
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Villa 9 chambres dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Villa 9 chambres
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 12
Surface 632 m²
Sol 2
Une villa spacieuse est maintenant disponible à la location au coeur de Boeung Keng Kang 1 (…
$6,000
par mois
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Maison 7 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 7 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Sol 2
Cette maison de 7 chambres située dans la région de Khnar, dans la commune de Chreav. Seulem…
$850
par mois
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Maison 6 chambres dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Maison 6 chambres
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 275 m²
Sol 3
Grand magasin à louer sur la rue 488 C'est une occasion fantastique de louer un magasin spac…
$1,700
par mois
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Maison dans Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Trabaek, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 204 m²
Sol 2
Cette propriété spacieuse est disponible à la location dans un emplacement privilégié de San…
$1,400
par mois
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villa de 5 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
villa de 5 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 7
Surface 368 m²
Cette impressionnante villa de coin queen dans la région de Russey Keo offre un espace excep…
$6,500
par mois
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Maison 4 chambres dans Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Phnom Penh Thmei, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 92 m²
Sol 2
Cette maison de 2,5 étages dispose d'un aménagement pratique de 4m x 18m sur un terrain de 4…
$1,200
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Sol 1
Cette villa privée de trois chambres à louer, partiellement meublée, offre un mélange parfai…
$450
par mois
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Villa de 6 chambres dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Villa de 6 chambres
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 450 m²
Sol 2
Cette élégante villa à Sangkat Tuol Svay Prey 2 offre un emplacement privilégié près du marc…
$2,200
par mois
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villa de 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
villa de 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Sol 2
Au cœur de Siem Reap, cette maison entièrement meublée vous attend dans le quartier animé de…
$1,000
par mois
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Maison 3 chambres dans Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Maison 3 chambres
Sangkat Boeng Tumpun 1, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 72 m²
Sol 1
Magasin à louer sur une rue High-Traffic 271 Voici une liste de propriétés courte et attraya…
$800
par mois
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Maison 4 chambres dans Khan Sen Sok, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Sen Sok, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 90 m²
Sol 4
Cette maison de 4 étages est située sur un terrain de 5m x 18m avec une empreinte de constru…
$900
par mois
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Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 111 m²
Sol 4
Située sur un terrain généreux de 41m x 27m, cette maison de 4 étages à l'empreinte d'un bât…
$1,000
par mois
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Villa 8 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Villa 8 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 529 m²
Sol 2
Cette généreuse villa individuelle est située à quelques minutes de Boeung Trabek Plaza à Ch…
$4,500
par mois
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Maison 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 208 m²
Sol 2
Cette maison de 4 chambres à louer à Siem Reap, située dans le quartier calme de Svay Dangku…
$450
par mois
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Maison 1 chambre dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison 1 chambre
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
Cet appartement de 1 chambre entièrement meublé et accueillant pour les animaux est idéaleme…
$320
par mois
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Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 127 m²
Sol 3
Boutique moderne à louer à Chip Mong 271 C'est une occasion fantastique de louer un magasin …
$1,500
par mois
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Villa 4 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 4 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 415 m²
Villa moderne avec piscine à louer – Svay Dangkum, Siem Reap. Vivez une vie tropicale luxueu…
$3,500
par mois
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Maison 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Maison 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette maison offre une occasion unique d'établir un bureau ouvert dans une zone dynamique et…
$700
par mois
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