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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Cambodge

Phnom Penh
79
Siem Reap
34
Khan Boeng Keng Kang
17
Khan Sen Sok
11
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114 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
Sol 42
Espace de bureau moderne disponible au cœur de BKK1 à 20 $/m2 + frais de gestion de 2 $/m2. …
$20
par mois
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Propriété commerciale 91 m² dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Propriété commerciale 91 m²
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Surface 91 m²
Situé au cœur de Daun Penh, cet espace de bureau Premium Grade A offre des équipements moder…
$28
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Reang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Sol 2
Espace de détail expansif dans Central Doun Penh Prime Doun Penh Magasinez à louer! Énorme 1…
$2,300
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Sol 13
Ce bâtiment bien situé à louer est situé dans la zone principale de l'OCIC, offrant une exce…
$10
par mois
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Sol 3
Capturez l'attention en haute circulation dans le quartier animé de Riverside de Siem Reap a…
$8,000
par mois
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Propriété commerciale dans Khan Sen Sok, Cambodge
Propriété commerciale
Khan Sen Sok, Cambodge
Débloquez le potentiel de votre entreprise avec ce premier entrepôt commercial de 1200 m2 à …
$2,600
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 9
Sol 3
Deux maisons de liaison de trois étages adjacentes sont maintenant disponibles à la location…
$3,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Sol 3
Il s'agit d'une occasion privilégiée d'obtenir une magnifique propriété commerciale de trois…
$2,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Cheung Aek, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce spacieux magasin de 3,5 étages est situé à l'intérieur de la résidence Mean Chey, un quar…
$2,000
par mois
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Propriété commerciale 70 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 70 m²
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 1
Avec un espace de bureau de 70m2 adapté à vos besoins, offrant un équilibre idéal de fonctio…
$700
par mois
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Ce bâtiment commercial au cœur de Siem Reap City est disponible à la location à $1500 par mo…
$1,600
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Sol 3
Prime Corner Shophouse à louer à Sangkat Boeung Salang – Idéal pour les restaurants, les caf…
$1,700
par mois
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Ce bâtiment commercial au cœur de Siem Reap City est disponible à la location à $1500 par mo…
$1,500
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 72
Chambres 72
Nombre de salles de bains 72
Sol 9
Élargissement du bâtiment commercial à louer sur la rue 271 Voici une liste de propriétés si…
$15,000
par mois
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Propriété commerciale 93 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 93 m²
Siem Reap, Cambodge
Surface 93 m²
Rose Apple Square à Siem Reap offre des espaces de bureau modernes qui sont parfaits pour le…
$1,395
par mois
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Propriété commerciale 270 m² dans Ta Khmau, Cambodge
Propriété commerciale 270 m²
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 270 m²
Cette propriété d'entrepôt fonctionnelle est maintenant disponible à la location à Prek Ho, …
$430
par mois
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Propriété commerciale 153 m² dans Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Propriété commerciale 153 m²
Sangkat Boeng Prolit, Cambodge
Surface 153 m²
📣📣 C'est pas vrai. l Bâtiment à louer 📍 Lieu: Khan 7 Makara, Phnom Penh - Prix: 9 000 $/mois…
$9,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 32
Chambres 32
Sol 12
Débloquer un immense potentiel avec ce bâtiment commercial de 32 chambres à louer à Chamkar …
$16,000
par mois
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Propriété commerciale 2 000 m² dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale 2 000 m²
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 26
Chambres 26
Nombre de salles de bains 28
Surface 2 000 m²
Sol 3
Découvrez une opportunité inégalée avec ce superbe hôtel à vendre et à louer, niché au cœur …
$4,000
par mois
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Propriété commerciale 180 m² dans Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Propriété commerciale 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Cambodge
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
Sol 1
Ce spacieux magasin à louer est parfaitement situé le long d'une route très fréquentée à San…
$1,600
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Sol 3
Ce bâtiment de 3 étages est parfaitement positionné le long de la route nationale 6 à Khan C…
$1,100
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Cambodge
Découvrez un joyau commercial rare au cœur de Toul Svay Prey Ti 2 . Cette vaste boutique de …
$4,500
par mois
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 9
Chambres 9
Nombre de salles de bains 10
Découvrez cette fantastique boutique de 9 chambres à louer à Sla Kram Commune, Krong Siem Re…
$5,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Sol 3
Boutique à louer à Chip Mong 271 Ce magasin moderne est disponible à la location dans la com…
$1,700
par mois
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Propriété commerciale 100 m² dans Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale 100 m²
Sangkat Orussey Ti Pir, Cambodge
Surface 100 m²
Sol 2
Conçu et construit selon les normes internationales par l'un des plus grands développeurs du…
$13
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Tomnop Teuk, Cambodge
Sol 2
Vous cherchez à établir votre marque dans l'un des quartiers les plus dynamiques et les plus…
$3,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Prime Shophouse à louer sur High-Traffic Street 464! Obtenez cette excellente occasion de lo…
$650
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Nombre de salles de bains 4
Sol 1
Boutique profonde et spacieuse en BKK3 Valeur exceptionnelle en BKK3! Massive 33m Profondeur…
$1,800
par mois
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Propriété commerciale dans Siem Reap, Cambodge
Propriété commerciale
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 25
Chambres 25
Nombre de salles de bains 30
Sol 5
Imaginez entrer dans un monde de luxe raffiné et de confort inégalé à Siem Reap, où chaque c…
$7,000
par mois
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Propriété commerciale dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Propriété commerciale
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Sol 2
Énorme espace commercial à louer à BKK2 Valeur imbattable! Grand magasin de 300 m2 avec 15m …
$2,500
par mois
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