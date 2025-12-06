  1. Realting.com
  2. Cambodge
  3. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Phnom Penh
3
Khan Boeng Keng Kang
2
Sihanoukville
2
Preah Sihanouk Municipality
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 45
Surface 37–63 m²
2 objets immobiliers 2
Cherchez-vous un revenu passif à l'étranger sans risque? Appartement préparé en Asie avec 5* gestion et rentabilité garantie. Technologie SMART, niveau LUX. Meubles et machines clés en main. Plomberie - Allemagne, Suisse. Vue de l'est❤️Les appartements du complexe offrent une garantie de loy…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
221,522
Appartement
37.0
125,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Cambodge
depuis
$57,155
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 39
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$50,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 40
Lieu:Il est situé sur 410 Street, à côté du marché russe et du boulevard Mao Tse Tong.Architecture :Chef-d'œuvre de 50 étages, combinant design moderne et fonctionnalité.Installations:Tout est conçu pour améliorer votre vie quotidienne.PrixLuxe abordable – espaces de vie de haute qualité cré…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Complexe résidentiel Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$45,500
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 30
Surface 47–100 m²
4 objets immobiliers 4
🌊 La mer, l'investissement et le pillage sont tous dans un seul projet !💎 La première ligne de l'océan - des appartements de classe affaires avec une vue panoramique🔥 10% de rabais sur tout l'appartement jusqu'à fin novembre !🏖 rendement jusqu'à 12%-14% par an en monnaie🏙️ Le projetTemps Squ…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
47.0
58,086
Apartment 2 chambres
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Cambodge
depuis
$57,200
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 39
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Complexe résidentiel Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Cambodge
depuis
$43,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 39
L'un des grands projets de pointe de Megakim World Corp Ltd sous la marque Time Square, le Cambodge est le principal développeur, dans la ville côtière la plus prometteuse du pays, Sihanoukville. Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais un nouveau symbole de statut, de technologi…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Complexe résidentiel Time Square 7 by Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 50
🏙Lancement officiel des ventes de Time Square 7 par Megakim World Corp.Bienvenue sur Time Square 7 — un projet résidentiel phare au cœur de Phnom Penh, conçu pour ceux qui apprécient le confort, l'élégance et le potentiel d'investissement à long terme.📍Lieu principal:À seulement 5 minutes de…
Développeur
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Laisser une demande
