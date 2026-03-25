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Maisons à vendre en Cambodge

Phnom Penh
203
Siem Reap
90
Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
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304 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 118 m²
Sol 2
🏡 Villa élégante LA à Prime Chip Mong 60m Emplacement! 🏡 Une occasion parfaite de posséder u…
$200,000
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Maison 8 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 8 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 319 m²
Sol 3
Boutique de luxe à vendre à Chip Mong 271 Ce superbe magasin offre une opportunité d'investi…
$1,20M
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Maison 2 chambres dans Prasat Bakong, Cambodge
Maison 2 chambres
Prasat Bakong, Cambodge
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Sol 2
Cette élégante maison Link à vendre à Borey Tourisme. Cette propriété allie commodité et con…
$90,000
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AuraAura
Maison 3 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 3 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 79 m²
Sol 3
Cette magnifique maison liée à La Palm Residences offre un confort et une fonctionnalité mod…
$97,000
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Maison 5 chambres dans Ta Khmau, Cambodge
Maison 5 chambres
Ta Khmau, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 97 m²
Sol 2
Maison de lien moderne à vendre sur la rue 115 C'est une excellente occasion de posséder une…
$330,000
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Villa 3 chambres dans Krous, Cambodge
Villa 3 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 432 m²
Cette villa de 3 chambres dans la commune Svay Dangkum de Siem Reap offre une superficie tot…
$195,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 6 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 426 m²
Sol 3
Cette villa Queen exceptionnelle offre un vaste espace de vie dans le cadre premier et sécur…
$630,000
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Villa 6 chambres dans Sangkat Khmuonh, Cambodge
Villa 6 chambres
Sangkat Khmuonh, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Sol 2
Vivez une vie opulente à Saensokh, Phnom Penh! Cette magnifique villa de 6 chambres, de 8 sa…
$2,55M
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Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 9
Surface 180 m²
Sol 2
Prime Shophouse à vendre sur la rue 371 Une opportunité d'investissement fantastique vous at…
$580,000
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Maison 17 chambres dans Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Maison 17 chambres
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Cambodge
Nombre de pièces 17
Chambres 17
Nombre de salles de bains 17
Surface 280 m²
Sol 4
C'est pas vrai.‼️‼️ 500 000 $==> 350 000 $ Pays Taille: 14m x 20m Bâtiment Taille 14m x 20m …
$350,000
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Villa 8 chambres dans Khan Kamboul, Cambodge
Villa 8 chambres
Khan Kamboul, Cambodge
Nombre de pièces 8
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 564 m²
Sol 3
Découvrez le pinacle de la vie urbaine sophistiquée dans cette vaste villa autonome de trois…
$1,10M
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Maison 4 chambres dans Ta Ngov Kandal, Cambodge
Maison 4 chambres
Ta Ngov Kandal, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 78 m²
Sol 3
Ne manquez pas cette occasion incroyable de posséder une belle maison dans l'une des communa…
$165,000
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Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Cambodge
Surface 150 m²
Sol 6
Ce magasin massif de six étages est stratégiquement situé dans la très recherchée commune BK…
$750,000
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Villa 6 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 6 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 8
Surface 825 m²
Sol 2
Vous cherchez une charmante maison en bois dans un endroit animé? Cette propriété est parfai…
$745,000
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Maison dans Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Maison
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Cambodge
Nombre de salles de bains 3
Surface 108 m²
Sol 3
Posséder un actif à haut rendement au Cambodge le district le plus recherché. Ce magasin de …
$550,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Veal Sbov, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 145 m²
C'est une bonne occasion de posséder une belle maison liée qui offre une expérience de vie l…
$210,000
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Villa 2 chambres dans Khan Chbar Ampov, Cambodge
Villa 2 chambres
Khan Chbar Ampov, Cambodge
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Villa moderne expansive à vendre à Kbal Kaoh, Chbar Ampov – Phnom PenhCette villa expansive …
$850,000
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English
Maison 5 chambres dans Krous, Cambodge
Maison 5 chambres
Krous, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 778 m²
Une belle maison de 5 chambres est à vendre à Svay Dangkum, Siem Reap. Cette maison spacieus…
$330,000
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Villa 7 chambres dans Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Surface 500 m²
Sol 2
- C'est pas vrai
$1,35M
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Villa 3 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 3 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 225 m²
Sol 2
Villa privée de 3 chambres située dans la commune de Svay Dankum, près du marché de Krolanh.…
$250,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 96 m²
Sol 2
Cette propriété bien conçue offre un espace de vie ou de travail confortable. Cette maison e…
$330,000
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Villa 4 chambres dans Siem Reap, Cambodge
Villa 4 chambres
Siem Reap, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 675 m²
Cette propriété d'exception dans la paisible région de Chreav de Siem Reap dispose de quatre…
$250,000
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Maison 4 chambres dans Khan Dangkao, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Dangkao, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 118 m²
Sol 3
Villa LA abordable à Prime Borey Chip Mong 60m Emplacement! Saisissez cette occasion excepti…
$218,000
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Maison 5 chambres dans Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Maison 5 chambres
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 68 m²
Sol 2
Boutique à vendre sur la rue 418 C'est une excellente occasion de posséder un charmant magas…
$280,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Russey Keo, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Russey Keo, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 85 m²
Sol 2
Situé dans un quartier résidentiel paisible de Sangkat Kilomet 6, cette maison moderne liée …
$249,000
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Maison 4 chambres dans Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chak Angrae Leu, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 575 m²
Sol 2
Exquis Villa Queen à vendre à Chip Mong Land Mark 271 Découvrez cette superbe villa Queen, u…
$2,00M
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Maison 4 chambres dans Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Wat Phnom, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 68 m²
Sol 4
Saisir une occasion d'investissement rare au cœur de la capitale cambodgienne avec ce premie…
$270,000
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Villa 7 chambres dans Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Villa 7 chambres
Sangkat Prek Aeng, Cambodge
Nombre de pièces 7
Chambres 7
Nombre de salles de bains 8
Surface 2 404 m²
Sol 2
Cette luxueuse villa privée, située dans le quartier tranquille de Prek Eng, offre un mélang…
$2,80M
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Maison 4 chambres dans Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Maison 4 chambres
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 104 m²
📣📣 (Villa Ruby) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Maison 4 chambres dans Khan Chroy Changvar, Cambodge
Maison 4 chambres
Khan Chroy Changvar, Cambodge
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 7
Surface 420 m²
Sol 3
Découvrez une occasion exceptionnelle de villa jumelle dans le quartier Chraoy Chongvar de P…
$520,000
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